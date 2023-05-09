Düzce’de büyük fiyasko! Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingindeki geniş boşluklar dikkat çekti

İLLER FARKLI TABLO AYNI

Seçimler için artık son viraja girilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş miting için gittiği Afyonkarahisar'da da aradığını bulamamıştı. Yavaş Afyonlulara, Ankara'da yaptığı çalışmaları anlatırken miting bir fiyasko ile sonuçlanmıştı. İkili daha önce Ardahan, Konya, Kayseri, Eruzum'da da benzer bir tablo ile karşılaşmıştı.