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Düzce'de büyük fiyasko! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingindeki geniş boşluklar dikkat çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Düzce’de büyük fiyasko! Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingindeki geniş boşluklar dikkat çekti

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu miting alanlarında bazı illerde aradığı ilgiyi bulamıyor. Son olarak bugün Düzce'de miting düzenleyen Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada alandaki büyük boşluklar dikkat çekti. Akşener ve Yavaş da gittiği çoğu ilde büyük boşlukların olduğu alanlara yaptıkları konuşmayla dikkat çekmişti. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı miinglerde şoklar yaşamaya devam ediyor.

ALANDAKİ BOŞLUKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu'nun ardından Düzce'ye geçerek vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting alanı havadan drone ile görüntülendi.

Drone görüntülerinde miting alanının büyük bir kısmının boş kalması gözlerden kaçmadı. Alınan bilgiye göre mitinge 4 ile 5 bin arası vatandaşın katıldığı ifade edildi.

AKŞENER'İN MİTİNGLERİNE DE İLGİ YOK

Öte yandan seçim sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere 7'li koalisyon ortaklarının seçim mitinglerine vatandaşların ilgisiz kalması ise dikkat çekiyor.

İLLER FARKLI TABLO AYNI

Seçimler için artık son viraja girilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş miting için gittiği Afyonkarahisar'da da aradığını bulamamıştı. Yavaş Afyonlulara, Ankara'da yaptığı çalışmaları anlatırken miting bir fiyasko ile sonuçlanmıştı. İkili daha önce Ardahan, Konya, Kayseri, Eruzum'da da benzer bir tablo ile karşılaşmıştı.

Şehirler farklı manzara aynı!

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