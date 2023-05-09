Kibariye düştü mü, ne oldu? Son dakika Şarkıcı Kibariye sağlık durumu nasıl?

KİBARİYE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Güvenlik görevlilerinin fark edip müdahale için şarkıcıya yaklaşmasıyla birlikte iki kişi arasında kalan şarkıcı, bir anda kendini yerde buldu.

Sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmayan Kibariye'nin baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.