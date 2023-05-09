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Kibariye düştü mü, ne oldu? Son dakika Şarkıcı Kibariye sağlık durumu nasıl?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Kibariye düştü mü, ne oldu? Son dakika Şarkıcı Kibariye sağlık durumu nasıl?

"Şarkıcı Kibariye'ye ne oldu, sahneden mi düştü?" sorusu arama motorlarından hız kazandı. Mersin'de verdiği konserde sahneden düşen Kibariye'nin sağlık durumu merak konusu oluyor. Peki Kibariye'ye noldu, nasıl düştü? Kibariye sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

"Kibariye sahneden mi düştü, durumu nasıl?" sorusunun cevabı sevenleri tarafından araştırılıyor. Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı Kibariye'nin sahneden düştüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Kibariye'ye noldu, nasıl düştü? Kibariye sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

HASTANELİK OLDU!

Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı, platforma aniden fırlayan hayranı yüzünden sahneden düşerek hastanelik oldu.

Söz konusu görüntülerde, sahne kenarına kadar gelip şarkı söyleyen Kibariye, sahneye atlayan hayranını fark etmedi.

KİBARİYE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Güvenlik görevlilerinin fark edip müdahale için şarkıcıya yaklaşmasıyla birlikte iki kişi arasında kalan şarkıcı, bir anda kendini yerde buldu.

Sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmayan Kibariye'nin baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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