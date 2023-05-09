Gaziantep'te CHP'li isimlerden AK Parti standına silahlı saldırı! 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM ahaber.com.tr
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken Gaziantep'te bulunan AK Parti standına CHP'li isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk olarak taş ve sopa ile saldıran CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede 4 AK Partili isim yaralanırken bir kişinin kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu tespit edildi. İşte detaylar...
AK PARTİ STANDINA SİLAHLI SALDIRI
AK Parti'ye Sanko park meydanında stant çalışması yapılırken önce taşlı sopalı su şişeleri saldırı ardından silahla ateş yapılarak saldırı düzenlendi.
ARALARINDA İYİ PARTİLİLER DE VAR
İYİ Partili isimlerin de arasında olduğu öğrenilen CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar silahını çekerek havaya ateş açtı.
4 AK PARTİLİ YARALANDI
Yaşanan olayda bir AK Partili ismin kafasına silahın kabzasıyla vurulurken, yaşanan olayda 4 AK Partili ismin yaralandığı öğrenildi.
CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar yaşanan kavgada silahını çekerek havaya ateş açtı. Atar'ın o anlardaki görüntüsü kameralara yansıdı.
Ayrıntılar geliyor...
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