Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Firari FETÖ’cüler CHP’nin reklam ajansı gibi çalışıyor

"YURT DIŞINA KAÇAN FETÖ'CÜLER CHP'NİN REKLAMI İÇİN ÇALIŞIYOR"

CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklamı için çalışıyor. Avrupasından Amerikasına her gün destek yağıyor. Bölcülere dönüp 'siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü?

"EKONOMİMİZİ TEFECİLERE TESLİM ETME SÖZÜ VERMİŞLER"

Kimine bakanlık sözünü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğasn Cumhhrbalşkanlığına devam ettiği sürece biz hukuku, adaleti size teslim etmeyiz. Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Neymiş 300 milyar dolar getirecekmiş.