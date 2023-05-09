FETÖ'cülerin umudu Bay Bay Kemal! KHK'lılara yönelik "Bahar" söylemi FETÖ'den kopya çıktı! İşte o paylaşımlar...
Türkiye artık tarihinin en kritik seçimlerine doğru yol alırken HDPKK'nın desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da düzenlediği mitingde FETÖ'ye selam çaktı. KHK'lılara yönelik konuşan Kılıçdaroğlu "Onlara baharı getireceğiz" ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi geçtiğimiz dönemde teröristbaşı Fetullah Gülen ve firari FETÖ'cü Emre Uslu tarafından da kullanılmıştı. İşte detaylar...
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken HDPKK ile yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lılara verdiği vaatlerle FETÖ'ye selam çakmaya devam ediyor.
"KHK'LILARA BAHAR GELECEK"
Kılıçdaroğlu "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak" ifadelerini kullandı.
FETÖ'DEN BAHAR TEMALI AÇIKLAMALAR
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında kullandığı Bahar teması geçtiğimiz dönemde teröristbaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'cü firari Emre Uslu tarafından da sık sık kullanılmıştı.
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'DEN "BAHAR" VURGUSU
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in konuşmasında "Bahar" vurgusu yapması dikkat çekmıştı. Teröristbaşı Gülen'in bahar göndermesi yaptığı konuşmada "Güller, çiçekler çığlık çığlık nâralar atıp gamzeler çakınca, onların sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola savrulur dururlar." ve "Hayat boyu sesleri-solukları bahar içindir." ifadelerini kullanmıştı.
"ENSEYİ KARARTMAYIN"
Firari FETÖ'cü Emre Uslu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hazan olur, ayaz vurur, soğuk keser sonra bahar gelir 1000 ışkın boy verir. Nuh tufanı bile bitirememiş hayatı. Enseyi karartmayın." ifadelerini kullanmıştı.
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