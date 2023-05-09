FETÖ'cülerin umudu Bay Bay Kemal! KHK'lılara yönelik "Bahar" söylemi FETÖ'den kopya çıktı! İşte o paylaşımlar...

FETÖ'CÜLERE UMUT DAĞITTI

Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşma yapan HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada FETÖ'cülere umut dağıttı.