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Adana'da FETÖ'nün sözde "Nizip sorumlusu" yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Adana’da FETÖ’nün sözde Nizip sorumlusu yakalandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda polis tarafından bir şahıs gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada kişinin örgütün sözde "Nizip sorumlusu" olduğu anlaşıldı ve zanlı tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

TERÖRİSTE GEÇİT YOK

Ekipler, örgütün sözde "Nizip sorumlusu" olduğu iddia edilen zanlıyı Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada Ceyhan ilçesinde yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

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