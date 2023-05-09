Adana'da FETÖ'nün sözde "Nizip sorumlusu" yakalandı
GÜNDEM AA
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda polis tarafından bir şahıs gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada kişinin örgütün sözde "Nizip sorumlusu" olduğu anlaşıldı ve zanlı tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
TERÖRİSTE GEÇİT YOK
Ekipler, örgütün sözde "Nizip sorumlusu" olduğu iddia edilen zanlıyı Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada Ceyhan ilçesinde yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları oy oranları!
- SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
- ÇANAKKALE 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Çanakkale hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ilçe ilçe oy oranları!
- ZONGULDAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Zonguldak hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr
- BATMAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Batman hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- KURBANLIK DANA FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyük baş, küçükbaş, koyun...
- Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: "Tarihin en büyük artışı..." Brüt 13.009 TL hesabı...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs Salı puan durumu!
- THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...