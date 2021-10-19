19 Ekim 2021, Salı
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CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ bağlantısı | Gizli toplantı deşifre oldu
Son dakika haberleri... FETÖ üyeleri ile bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle görüşmeleri sosyal medyaya düştü. Yıllardır FETÖ'cülerle dirsek temasta olan CHP'li vekilin kimlerle hangi toplantılara katıldığı deşifre oldu! İşte o skandal görüşmeler...