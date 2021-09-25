CHP’li Engin Özkoç’tan FETÖ gecesinde kameramanlık hizmeti

FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte CHP ile yakın temaslar kurduğu bilinen bir gerçek. FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle temasa girdiği bir video daha ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç'un, FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban'ın indiği sahneye CHP'li Sedef Küçük çıkıyor Özkoç ise FETÖ gecesinde kameramanlığa soyunuyor. İşte detaylar... .