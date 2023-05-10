Hedef KIZILELMA belgeseli bugün yayınlanacak! Selçuk ve Haluk Bayraktar anlatıyor! Çekimleri aylar sürdü

AKILLI FİLO OTONOMİSİYLE GÖREV

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

HARP SAHASINDA DENGELER DEĞİŞECEK

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.