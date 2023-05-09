CHP'nin trol ağı tüm detaylarıyla ortaya çıktı! 6 ağ üzerinden 40 milyon kişiye algı operasyonu | FETÖ'cüler cirit atıyor
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere sayılı günler kala 7'li koalisyonun ortak adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada 40 milyon hesaba ulaşabilen devasa bir trol ordusu oluşturdu. Seçim sürecinde dezenformasyonun merkez üssü haline gelen CHP'nin troll ağı tüm detaylarıyla ortaya çıktı. 6 ana ağa bağlı ve geniş takipçi kitlelerine sahip hesaplar arasında ise dikkat çekici isimler bulunuyor.
CHP'ye doğrudan bağlı olduğu iddia edilen 6 ağ, hem partinin propagandasını yapıyor hem de dezenformasyon üreterek vatandaşları algı operasyonuna düşürüyor.
Hesap yöneticileri arasında çok sayıda FETÖ firarisi ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar yer alıyor.
1. AĞ: Bu grupta toplam takipçi sayısı 10 milyonu aşan 47 hesap bulunuyor. Ağın hedef kitlesi Kürt halkı ve HDP seçmeni olarak dikkat çekiyor. Ağın sorumlusu Ubeyt B.'nin terör örgütü PKK propagandası yapmaktan çeşitli davaları bulunuyor.
2. AĞ: Toplam takipçi sayısı 1 milyonu aşan 5 hesap yer alıyor. Furkan G. tarafından yönetilen ve sık sık adını değiştiren bu ağdaki hesaplar, özellikle koronavirüs ve deprem sürecinde üretilen dezenformasyon içerikli paylaşımların ana kaynağı olarak belirlendi.
3. AĞ: Toplam takipçi sayısı 7 milyonu aşan 19 hesap yer alıyor. Alican B. ve akrabaları tarafından yönetilen bu troll grubu, milliyetçi ve ulusalcı kitleye CHP politikalarını empoze etmek için çalışmalar yürütüyor.
4. AĞ: Bu gruptaki trol ordusu sanatseverlere hitap ediyor. Grupta yer alan hesaplardan film replikleri gibi kültürel paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşları yönlendirici manipülatif paylaşımlara yer veren 19 hesabın toplam takipçi sayısı ise 4 milyonu aşıyor. Ağın kontrolü avukat Çağdaş Ç. tarafından sağlanıyor.
5. AĞ: Bu grupta, toplam takipçi sayısı 8 milyonu aşan 21 hesap bulunuyor. İBB iştirakçilerinden bir şirketin çalışanı olan Uğur A.'nın denetimindeki hesaplar, özellikle AK Partili siyasilerin paylaşımlarının altına "çökme" olarak tanımlanan yorumlar yazıyor. Bu yorumlarda geçim sıkıntısı gibi konular özellikle seçilerek kullanıcılar kışkırtılıyor.
6. AĞ: Toplam 8 milyonu aşkın takipçiye sahip 18 hesaptan oluşuyor. Bu ağı Fatih K. ve Ayşe A. yönetiyor. Ağ içerisinde siyaset tarihinden paylaşımlara ağırlık verilirken, ülke gündemini meşgul eden hassas dönemlerde ise iktidarı yıpratacak dezenformasyon üretimi sağlanıyor. Bu ağda kadına şiddet ve göçmen karşıtlığı gibi konular vatandaşlara korku aracı olarak sunuluyor.
FETÖ'CÜLER CİRİT ATIYOR
7/24 CHP propagandası yapılan ve bilinçaltına hitap eden hesapların sahipleri arasında ise dikkat çekici isimler bulunuyor.
Trol ordusundaki sayfa yöneticileri içinde terör örgütüne üye olma suçundan bir süre cezaevinde yatan Mesut A., FETÖ mensubu Uğur A., Fatih A., Özcay A., Hilal H., Aleyna A., Onur Can Y., firari FETÖ'cüler Hanefi S., Fatih G., Yaşar G., Necdet Ç., FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen Mert K., İlhan E., Ruhat A., Zehra E., Ayşe Ö. gibi çok sayıda şüpheli şahıs yer alıyor.
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