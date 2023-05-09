CHP’nin trol ağı tüm detaylarıyla ortaya çıktı! 6 ağ üzerinden 40 milyon kişiye algı operasyonu | FETÖ’cüler cirit atıyor

CHP'ye doğrudan bağlı olduğu iddia edilen 6 ağ, hem partinin propagandasını yapıyor hem de dezenformasyon üreterek vatandaşları algı operasyonuna düşürüyor.

Hesap yöneticileri arasında çok sayıda FETÖ firarisi ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar yer alıyor.