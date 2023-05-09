AK Parti seçim otobüsüne saldırı! CHP ve PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı! Savcı Sayan alçakça saldırıya yönelik A Haber’e konuştu

"DANIŞMANIMIZI DÖVDÜLER"

Sayan, "Bunun üzerine biz durmadan yolumuza devam ettik, ileride otobüse çok taş gelince durduk. Danışmanımız indi, onlara; "Niye böyle bir terbiyesizlik yapıyorsunuz" dedi.

"Danışmanızı dövdüler, okey ıstakası ile vurdular ve kafasından ciddi şekilde yaralandı. Orası da bir kumar oynatılan bir kıraathaneymiş. Kumar oynatılan ve 3-4 defa polis tarafından kumardan dolayı da kapatma cezası alan bir yer.

Her ne hikmetse CHP'de burası bizim seçim ofisimiz dedi. Sonra gerçekler ortaya çıkınca seçim ofisi olmadığı anlaşıldı. Bu olaylar hoş değil."