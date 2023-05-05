Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan canlı yayında kritik açıklamalar: PKK ve FETÖ Bay Bay Kemal’e bel bağlamış

"TÜRKİYE İLE HESABINI KAPATAMAYANLAR, 14 MAYIS'A GÖZÜNÜ DİKMİŞ VAZİYETTE"

Seçime kadar da yoğun bir tempoyla mitinglere devam edeceğiz. Milletim şu anda 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Her şeyi tabi biz özellikle yaşadık. Ama seçime çok önem verdik. 14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılının bir miladı olarak görüyoruz. Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular.

"BATI'DAN AFERİN ALMAK İÇİN BBC'YE 'BATIYLA İLİŞKİLERİ ÖNCELİK HALİNE GETİRECEĞİZ' DİYE DEMEÇ VERMİŞ"

Seçimi kazanıp kazanmaması önemli değil önemli olan kiminle seçime gireceğiz. Bu PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Kandilin dışındaki bütün terör örgütünün ele başları destek veriyor. Bunlar benim milletimin bir kenara koyacağı durum değil. 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek. Bu bitmedi Batılı medya işini gücünü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli bay bay Kemal'i pohpohluyorlar. Niye? Sebebi ne? Türkiye'yi batıya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır. Biz bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalarından kurtarmak için çok mücadele verdik. 14 Mayıs teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yürüyenler arasında geçecektir. ben milletime güveniyorum. Terörist sevicilere bu ülkeyi emanet etmeyecektir.

"MEVCUT CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVE GELDİ! O KOKU HALİÇ'E GERİ DÖNDÜ"

Şimdi özellikle burada bir şeyi söylemem lazım. Malum hep söylüyorum İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım ve yine İstanbul'da büyükşehir başkanlığı yaptım. Peki, İstanbul'u biz kimden aldık? CHP'den aldık. Onlardan milletimizi İstanbul'u bize teslim etti. Onlardan sonra İstanbul daha farklı bir İstanbul haline geldi. Haliç'in halini bilirsiniz. Haliç kokudan geçilmezdi. Orada şimdi çocuk oyun parkları var. O hale getirdik. Mevcut CHP'li belediye başkanı göreve geldi. O koku Haliç'e tekrar geri döndü.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZYILIN MİTİNGİ

Bizim Atatürk Havalimanı'nda yaptığımız operasyonlardan biri Murat Dilmener Hastanesi'ydi. Bilişim Merkezi haline getirmek gibi hedefimiz var. Beyefendiler, Yenikapı alanını Cumhur İttifakı'na verme noktasında rahat değiller. Onlar Maltepe'de yapacakmış. Hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesinde yüzyılın mitingini yapacağız. Bay bay Kemal Amerikalılara verme vaadinde bulunuyor. Ekonomi için de Amerikalı birini bulmuştu. Sadece tefecilerle değil terör örgütleriyle pazarlığa oturmuşlar. Karşımızdaki masa birilerinden aferin almak için yapmayacağı şey yok. Varsın onlar ilerlesinler, biz milletimizden duyacağımız dua için çalışmaya devam edeceğiz.

"KANDİL'İ BAŞINIZA GEÇİRECEĞİZ"



Bunlar zaman zaman Doğu'da artık bazı yeni gelişmeler olduğunu bir de Bay bay Kemal fısıldıyor daha güzel olacak gibi. Biz ise milli güvenliğimizi tehdit eden örgütlerle tarihin mücadelesini verdik. Terörle mücadele stratejimizde köklü değişime gittik. Önce çözüm süreciyle sürece başladık. Baktık bunlar uzattığımız elimizi ısırıyorlar. Bunları inlerinde vurmamış olsaydık, söylüyor ya bahar gelecek diye biz getirdik. Şu anda bunların sesleri duyuluyor mu?. Kandil'den sesleniyorlar. Fakat Kandil'i de başınıza geçireceğiz. Selo ne yaptı diyorlar. Daha ne yapsın. Nasıl böyle bir şey söylersin. Benim milletim sana bu fırsatı vermeyecek. Kimden hangi desteği alırsa alsınlar ülkemize zarar veremeyecekler.



"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' SÖZÜNÜ AĞIZLARINDAN DUYMADIK"



Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir, doğru zamanı bekliyoruz. Kandil ne söylüyorsa, Pensilvanya ne söylüyorsa, Bay bay Kemal de aynısını söylüyor. 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Çık söyle, söyleyemiyorsun. Terör örgütlerine yakayı kaptırdıkları için geri dönemiyorlar. Başaramayacaklar, kimse boş hayallere kapılmasın. Seçim öncesi ve sonrasında provokatif hadisenin yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz canla başla çalışıyor.

Bay bay kemal bu uzantıları öyle bir cesaretlendirdi ki, sanki teröristlere özgürlük kampanyası yapıyor. 'Yüzyılın hesabını soracağız' diyor. HDP'liler bay bay Kemal'in kapalı kapılar ardından sözler verdiğini söylediler. Bakanlık pazarlığı yapıyorlar. Parlamentoda ne görüştüler? Açıklayamadı. Tefeciler de ülkemizi avuçlarının içine alma derdinde. Masanın etrafında olanlardan itiraz eden yok. Sadece Kılıçdaroğlu değil, yanlarındakiler de terör örgütü hakaretlerinin karşısında sessizliğe bürünmüş durumda. Yatırım yapacağım diyen var mı? Sadece şunu diyorlar, 'Borç alacağız, Erdoğan'dan kurtulacağız.' Bizim milletimiz bunların peşinden gitmez.

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