İstanbul Havalimanı'nda polisin dikkati teröristi yakalattı
Türkiye'nin terörle mücadelesi her alanda sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarının şüphesi ile hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 terörist yakalandı.
Olay, dün saat 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi.
Havalimanı'nda görevli polis memurları şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik istedi.
SAHTE KİMLİK İLE YAKAYI ELE VERDİ
K.G. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler kadını gözaltına aldı.
TERÖRDEN 6 YIL 3 AY CEZASI VAR
Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "08 Mayıs 2023 tarihi 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanında uygulama yapan görevlilerimiz şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurmuştur. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada K.G. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın N.G. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan N.G. isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.
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