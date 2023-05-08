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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Büyük İstanbul mitingi paylaşımı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen AK Parti mitingiyle ilgili paylaşım yaptı.

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