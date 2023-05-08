Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler İstanbul” mesajı! “Tweet altında paylaşalım…”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan 1.700.000'den fazla vatandaşa sosyal medyadan bir teşekkür mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "#Teşekkürlerİstanbul Hadi, miting alanında çektiğimiz, çekildiğimiz, bu coşkuyu yansıtan fotoğrafları Cumhurbaşkanımızın twitinin altında paylaşalım." çağrısında bulundu.