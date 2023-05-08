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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler İstanbul” mesajı! “Tweet altında paylaşalım…”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan 1.700.000'den fazla vatandaşa sosyal medyadan bir teşekkür mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "#Teşekkürlerİstanbul Hadi, miting alanında çektiğimiz, çekildiğimiz, bu coşkuyu yansıtan fotoğrafları Cumhurbaşkanımızın twitinin altında paylaşalım." çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 00:28
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler İstanbul” mesajı! “Tweet altında paylaşalım…”

AK Parti ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine gümbür gümbür giriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon 700 binden fazla vatandaşın yer aldığı AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan İstanbullulara yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler İstanbul” mesajı! “Tweet altında paylaşalım…”

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler İstanbul” mesajı! “Tweet altında paylaşalım…”

Başkan Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler İstanbul” mesajı! “Tweet altında paylaşalım…”

ALTUN: BU COŞKUYU YANSITAN FOTOĞRAFLARI CUMHURBAŞKANIMIZIN PAYLAŞALIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki mitingimiz büyük coşkuya, tarihi bir demokrasi şölenine sahne oldu. #Teşekkürlerİstanbul Hadi, miting alanında çektiğimiz, çekildiğimiz, bu coşkuyu yansıtan fotoğrafları Cumhurbaşkanımızın twitinin altında paylaşalım. Ben başlıyorum" paylaşımında bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Teşekkürler İstanbul” mesajı! “Tweet altında paylaşalım…”

Bu çağrı sonrası dev mitinge katılan vatandaşlar sosyal medyadan peş peşe fotoğraflarını paylaştı.