08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA