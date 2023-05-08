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İstanbul zafer müjdesini verdi! Başkan Erdoğan'ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay: Dünyada gerçekleşmiş en kalabalık şovdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı. Tarihi mitingin yankıları dış basında da sürerken CNN'in "Bu dünyada gerçekleştirilmiş en büyük ve kalabalık şovdu" manşeti dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın sayısız müjdeyi de sıraladığı İstanbul mitinginde "Bu meydandan yükselen ses karanlık hesap yapanların yüzünü düşürüyor ve sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veriyor" mesajını verdi