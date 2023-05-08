İstanbul zafer müjdesini verdi! Başkan Erdoğan’ın mitinginde dünyanın konuştuğu detay: Dünyada gerçekleşmiş en kalabalık şovdu

KABUSLARI BİTMEYECEK

15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'Tamam' derseniz bu iş bitmiştir. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız.

