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Ankara'da kamu kurumlarına ait sitelere saldırı düzenleyen hackerlara operasyon

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Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Ankara’da kamu kurumlarına ait sitelere saldırı düzenleyen hackerlara operasyon

Son dakika haberine göre Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

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