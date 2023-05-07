Kobani olaylarında terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş sesli mesajla Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi!
7'li koalisyonda yer bulan ve terör örgütü PKK'nın açık açık savunuculuğunu yapan HDP’den CHP’nin sözde Atatürkçü Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kobani olaylarında terörden hüküm giyen HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan açık açık destek mesajı geldi. Demirtaş sesli mesajla Kılıçdaroğlu’na oy istedi ve "Özgür günlerde görüşeceğiz" mesajını verdi. Daha önce de eli kanlı terörist elebaşı için “Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz” diyen Demirtaş bir kez daha CHP-HDP arasında seçim için yapılan ve içinde sözde ‘özerklik ve serbest kalma sözleri’nin de yer aldığı kirli anlaşma kanıtlamış oldu.
7'li koalisyonda yer alan HDPKK ve CHP arasında 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için girişilen kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi.
HDP'nin Kobani olaylarını tetikleyen ve onlarca vatandaşımızın ölümünde parmağı olan tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin Bursa Merinos Park'taki mitingine sesli mesaj göndererek ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
Mitinge HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Başak Demirtaş ve partililer katıldı.
Mitingde konuşan Tayip Temel mesajlarını Kürtçe verdi.
"PARTİMİZİN İSMİ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR AMA AĞACIMIZ AYNI"
Tayip Temel'in ardından konuşan Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan da çarpıcı açıklamalar geldi.
HDP ile CHP arasındaki anlaşmayla Selahattin Demirtaş ve hapiste bulunan arkadaşlarını özgürleştireceklerini öne süren Başak Demirtaş, "Bunu hep birlikte yapacağız. Partimizi tanımayan, bilmeyen kaldı mı? Bizim parti en güzel partidir. Çok parti var ama bizim partimiz bir tanedir. Partimizin ismi değişmiş olabilir ama bizim ağacımız aynıdır. Bizim ağacımız yeşil ağaçtır." diye konuştu.
DEMİRTAŞ SESLİ MESAJLA KILIÇDAROĞLU'NA OY DİLENDİ
Başak Demirtaş, konuşması sonrası miting alanında bulunanlara cezaevinde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajını dinletti.
Mesajda seçim tarihine az bir zaman kaldığını belirten Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin menfaatlerini HDP ile giriştiği ittifakla yok sayan 7'li ittifakın Cumhur Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendi.
14 MAYIS SONRASI "DIŞARI ÇIKACAĞIM" MESAJI
Demirtaş konuşmasında "14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönülden kullanın. Bir oy HDP'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sizlere inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Daha önce de eli kanlı terörist elebaşı için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş bir kez daha CHP-HDP arasında seçim için yapılan ve içinde sözde 'özerklik ve serbest kalma sözleri'nin de yer aldığı kirli anlaşma kanıtlamış oldu.
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