Kobani olaylarında terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş sesli mesajla Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi!

DEMİRTAŞ SESLİ MESAJLA KILIÇDAROĞLU'NA OY DİLENDİ



Başak Demirtaş, konuşması sonrası miting alanında bulunanlara cezaevinde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajını dinletti.

Mesajda seçim tarihine az bir zaman kaldığını belirten Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin menfaatlerini HDP ile giriştiği ittifakla yok sayan 7'li ittifakın Cumhur Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilendi.

14 MAYIS SONRASI "DIŞARI ÇIKACAĞIM" MESAJI

Demirtaş konuşmasında "14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönülden kullanın. Bir oy HDP'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sizlere inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Daha önce de eli kanlı terörist elebaşı için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş bir kez daha CHP-HDP arasında seçim için yapılan ve içinde sözde 'özerklik ve serbest kalma sözleri'nin de yer aldığı kirli anlaşma kanıtlamış oldu.