HDP'li isimlerden skandal sözler! Bebek katili Öcalan'a özgürlük ortaklarına tehdit
14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne kısa bir süre kalırken, terör örgütü PKK’dan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyonun ortağı HDP'nin Mardin'de düzenlediği mitingde ortaya çıkan DBP'li vekil Salihe Aydeniz ile Ahmet Türk skandal açıklamalarda bulundu. Aydeniz, Öcalan'a özgürlük vaadinde bulunurken, Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti.
HDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. HDP, kendisini kilit parti olarak tanımladıktan sonra sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağına dair açıklamalar yapmaya başladı. "Abdullah Öcalan'a özgürlük" vaadi ile ilgili son açıklamayı DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz yaptı.
"14 MAYIS'TA İMRALI'NIN KAPISINI PARÇA, PARÇA EDECEĞİZ"
HDP'nin Mardin mitinginde konuşan Aydeniz, skandal açıklamalarda bulundu.
Aydeniz, "14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça, parça edeceğiz ve tecride son vereceğiz." diyerek peş peşe skandal ifadeler kullandı.
HESABINI SORARIZ TEHDİDİ!
Mitingte açıklamalarda bulunan Ahmet Türk ise Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti.
Türk, "Millet İttifakı var partimiz Kılıçdaroğlu'na Evet Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Ama herkes şunu bilsin yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa bunun hesabını soracağız." dedi.
6'LI KOALİSYONDAKİ PARTİLER SESSİZ
HDP, 6'lı koalisyona destek verme kararının ardından oldukça cürretkar açıklamalar yapmaya başladı. Özerklik talebini sık sık vurgulayan HDP, bebek katili Öcalan'a sürekli özgürlük vadediyor. Ayrıca terör suçlarından tutuklu diğer isimlerin de serbest bırakılması şart olarak ortaya konuluyor. HDP, seçim beyannemesinde de bu durumu açıkça dile getiriyor. CHP'nin başını çektiği koalisyon ise HDP'nin skandal söylemlerine sessiz kalıyor. Reddeden bir açıklama şu ana kadar gelmezken, PKK'dan gelen skandal destek mesajlarına da bir tepki verilmiyor.
HDP, ÖZERKLİK VE OPERASYONLARIN DURMASINI İSTİYOR, KILIÇDAROĞLU DA BENZER DÜŞÜNCEDE
HDP, seçim beyannamesinde sınır içinde ve dışında terör operasyonlarının durmasını istediğini açıkça bildirdi. Yine Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlığını sonlandırması gerektiği de beyannamede yer alıyor. CHP, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların süresini uzatmak için TBMM'den geçen tezkereye, PKK'nın da talep ettiği gibi 'hayır' oyu vermişti. Bu da CHP ile HDP'nin bu konuda farklı düşünmediğine işaret ediyor. Yine Kılıçdaroğlu sık sık sınır ötesinde TSK'nın bulunmasına karşı çıkıyor, ki bu HDP'nin kırmızı çizgilerinden biri. YPG/PKK'yı baskı altında tutan ve sınırlara yanaştırmayan TSK'nın geri çekilmesi terör örgütü tarafından uzun vadeli emelleri için kritik öneme sahip.
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