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HDP'lilerden alçakça saldırısı: Bursa'da Cumhur İttifakı'na flamalarla vurdular!

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Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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HDP’lilerden alçakça saldırısı: Bursa’da Cumhur İttifakı’na flamalarla vurdular!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, 7'li masanın ortaklarından terörist uzantısı HDP'nin Cumhur İttifakı'na yönelik alçakça saldırıları ve provakasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bursa Kent Meydanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Adayı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarları, HDP’lilerin saldırısına uğradı. Cep telefonu ile görüntülenen haince saldırıda yer alan kişilerin ellerinde HDP flamalarının olduğu görüldü.

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