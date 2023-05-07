CHP fondaşı Barış Yarkadaş Türk polisini hedef gösterdi! Paylaşımı yalan çıkınca silmek zorunda kaldı...

CHP FONDAŞI POLİSİ HEDEF GÖSTERDİ

İmamoğlu'nun bu planlı provokasyonu sonrası CHP fondaşı Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda "O kadar büyük suçlar işlediler ki; iktidardan düştüklerinde verecekleri hesaptan korkuyorlar. Kendileri malı götürürken, yoksul ailelerin çocuklarını muhalefetin üstüne salıyorlar. Devlet Partisi / Parti Devleti'ne dönüştükleri için her türlü saldırıyı rahatça organize ediyorlar. Bu seçimi ilk turda bitirmeli ve Türkiye'yi yeniden huzura kavuşturmalıyız. Türkiye'yi bu utançtan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.