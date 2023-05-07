CHP fondaşı Barış Yarkadaş Türk polisini hedef gösterdi! Paylaşımı yalan çıkınca silmek zorunda kaldı...
Seçimlere çok az bir süre kalırken İstanbul'da yaptığı görevi unutup il il miting yapan Ekrem İmamoğlu "Esnaf gezisi yapacağım" diyerek gittiği Erzurum'da miting yapmaya çalıştı. Bu esnada Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik provokasyonlar yaşanırken İmamoğlu'na yabancı cisimler atıldı. Bu olay sonrası polis ekipleri de gruba tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yaşanan bu olay sonrası CHP fondaşı Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda Türk polisini hedef gösterdi. Sonrasında hatasını fark eden Yarkadaş Türk polisinin görselini paylaşımından kaldırarak yeniden paylaştı. İşte detaylar...
Türkiye seçimlere doğru ilerlerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görevini unutup İstanbul'u başıboş bırakıp il il miting yapmaya devam ediyor.
ESNAF GEZİSİ DEDİ MİTİNGE BAŞLADI
İmamoğlu Dadaşların diyarı Erzurum'a giderken valilik ve belediyeye CHP'li yetkililer tarafından "Esnaf gezisi yapılacak" notu gönderilirken, İmamoğlu şehrin en büyük meydanına otobüsle girerek miting düzenlemeye kalktı.
PROTESTO İLE KARŞILANDI
Bu gelişmeler yaşanırken HDP bayraklarıyla miting yapmaya alışık olan İmamoğlu, Erzurum'da protesto ile karşılandı.
POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU
İmamoğlu'nun otobüsünün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.
Ekrem İmamoğlu ise programını yarıda bırakarak İstanbul'a döndü.
CHP FONDAŞI POLİSİ HEDEF GÖSTERDİ
İmamoğlu'nun bu planlı provokasyonu sonrası CHP fondaşı Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda "O kadar büyük suçlar işlediler ki; iktidardan düştüklerinde verecekleri hesaptan korkuyorlar. Kendileri malı götürürken, yoksul ailelerin çocuklarını muhalefetin üstüne salıyorlar. Devlet Partisi / Parti Devleti'ne dönüştükleri için her türlü saldırıyı rahatça organize ediyorlar. Bu seçimi ilk turda bitirmeli ve Türkiye'yi yeniden huzura kavuşturmalıyız. Türkiye'yi bu utançtan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımına da bir görsel ekleyen Yarkadaş, alandaki kişilerin gözaltına alındığı ima ederek Türk polisini hedef gösterdi.
YALANI ORTAYA ÇIKINCA PAYLAŞIMINI SİLDİ
Ancak Yarkadaş'ın yaptığı paylaşımın 04.06.2015 tarihinde gözaltına alınan HDP mitinginde taşkınlık çıkartan KCK'lılara ait olduğu ortaya çıktı.
FOTOĞRAFSIZ YENİ PAYLAŞIM
Yarkadaş yaptığı hatayı fark edip sonrasında paylaşımını kaldırsa da sonrasında aynı metni fotoğrafsız olarak yeniden paylaştı.
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