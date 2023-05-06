Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin’de sert yüklendi: Bay Bay Kemal’in PKK’lı dostları varsa bizim de milletimiz var!

Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye, Kıbrıs'a da selamlarımı gönderiyorum. En kısa sürede bu şehirleri ziyaret edip haset gidereceğiz. Salı günü de Adana'da olacağız.

Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.

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