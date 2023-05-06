Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de sert yüklendi: Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan ve teröristlere özgürlük mesajı veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yüklenen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu sevdamızı tavan yapacağız. Sandıkları patlatıyor muyuz 14 Mayıs'ta. Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var!" ifadelerine yer verdi. Batılı güçlerin desteği ile Türkiye'ye karşı oynanan büyük oyuna da dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz." mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"BİZ SEVİYORUZ MERSİN DE BİZİ SEVİYOR"
Bu ne ihtişam, bu ne güzellik. Biz seviyoruz Mersin de bizi seviyor. Sevgili Mersinliler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
"MERSİN'DE 80 BİN KİŞİ VAR"
Buraya Kayseri'den geliyorum. Kayseri'de bugün katılım 135 bindi. Şimdi Mersin'in de resmi rakamlarını aldım hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Yalnız kendimiz değil, eşi dostu da sandığa getireceğiz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI
Hortum felaketi yaşayan Anamurlu kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Seraları zarar gören kardeşlerimize gereken desteği vereceğiz.
"BAY BAY KEMAL'İN PKK'LI DOSTLARI VARSA BİZİM DE MİLLETİMİZ VAR"
14 Mayıs'ta bu sevdamızı tavan yapacağız. Sandıkları patlatıyor muyuz 14 Mayıs'ta.
Bu bir varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere, PKK'ya ülkeyi bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var milletimiz.
Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye, Kıbrıs'a da selamlarımı gönderiyorum. En kısa sürede bu şehirleri ziyaret edip haset gidereceğiz. Salı günü de Adana'da olacağız.
Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.
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