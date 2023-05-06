ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI 2023! Adli-İdari Yargı hakimlik, savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusu Hukuk Fakültesi'nden mezun olan adaylar tarafından gündeme getirildi. Binlerce hakim ve savcı adayı sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki, hakimlik, savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Hakimlik-savcılık mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylığı Mülakatları 20 Nisan tarihinde yapılmıştı. Binlerce hakim ve savcı adayı sonuçların açıklanağı güne odaklandı. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan yaklaşık 45 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl sonuçların 12 Mayıs tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI 2023! Adli-İdari Yargı hakimlik, savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Küçük esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, eşitlenecek mi?
- KIZILAY YENİ İŞE ALIM İLANI! KPSS şartı aranmıyor! Kızılay personel alımı başvuru ekranı! 2023 kadro ve şartlar...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞREN! AÖL 2.DÖNEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? aol.meb.gov.tr
- EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...
- Cilt temizleme ürünlerine gerek kalmadı! Canan Karatay'ın tarifiyle pürüzsüz bir cilde sahip olun! 1 bardak suya...
- İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG/2 sınavı hangi tarihte yapılacak 2023!
- Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu! 6-15 Mayıs Temel İhtiyaç Ürünleri FİYAT LİSTESİ! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı...
- 5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...
- BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ! Akaryakıta indirim son dakika duyuruldu! 6 Mayıs güncel BENZİN-MOTORİN fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- DV LOTTERY GREEN CARD SONUÇ EKRANI! 2023 Green Card çekiliş sonuçları açıklandı mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!
- ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?