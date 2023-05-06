MHP lideri Devlet Bahçeli’den Yalova’da önemli açıklamalar: Türkiye’yi kumar masasında pazarlamak istiyorlar

KILIÇDAROĞLU'NUN YOL ARKADAŞLARI TERÖRİSTLERDİR

Muhterem vatandaşlarım, zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır. Bu ittifak ortakları sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar. Siyasi kriz günlerini özlüyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Kendi aralarında pazarlık yetmezmiş gibi, Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar. Bunların dilinde Türkiye'ye övgü, teröristlere tepki yok. Kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir. Zillet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem dolduruşuna getiren dış güçlerdir.

YOL HARİTALARI KARIŞIK VE BULANIK

Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir, yol haritaları karışık ve bulanıktır. Biz tarafız, hem hakkın hem halkın hem de hakikatin tarafıyız. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir. Herkesi uyarıyorum; bölücüye, teröristlere, milliyetsizlere, yıkım müteahhitlere, zillet ittifakına bırakacak ne ülkemiz ne de yurdumuz var. CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İP'e ve diğerlerine demokratik bedel ödetmek milli iradenin adaleti değil midir?

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık 'Biz bu sistemi değiştireceğiz, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' demiş. Biz 100 yıllık cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı'na taşıyalım diyoruz, bunlar değiştireceğiz diyor. Bunların hepsi aynı tornanın malulüdür. Milli mücadele zaferle taçlanarak vatan düşmanlarından temizlenmiş ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Sözümüz söz olsun, Ezan susmayacak, bayram inmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacaktır.

KIZILELMA'YA DOĞRU İLERLEYECEĞİZ

Sizlere soruyorum, öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel saklanacak delik arasın. Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? İşte Yalova'nın iradesi böylesine hayranlık uyandırmaktadır. Beraber çok daha güçlüyüz. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, ayrışmayacağız. Hep birlikte kızılelmaya doğru ilerleyeceğiz. Mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz. Bir kez daha sizlere soruyorum; 14 Mayıs'ta sandığın başına gidip de mührü elinize aldığınızda MHP'ye oy verecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'a 'Durmak yok, yola devam' diyecek misiniz?

"AZİZ VATAN EVLADI RECEP'İ EZDİRMEYECEĞİZ"

Son günlerde yayınlanan yazılar, dergiler, Türkiye'nin iradesi üzerinde ambargo koymaya çalışıyorlar. Türkiye'de Erdoğan'ın siyasi hayattan çıkmasını arzuluyorlar. Türkiye'nin alayına söylüyorum; Hans'a, Sam'a, Jonny'e, Frank'a, Henry'e, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan olacak, Amerika'nın dediği değil, Kılıçdaroğlu'nun dediği değil, kendi öz evladına sahip çıkacak; Recep, Recep, Recep diyecek. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Her şeyden önce Türkiye diyeceğiz. Ülkümüzle, ülkemiz huzurlu yarınlara kavuşacak.