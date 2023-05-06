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Kayseri'de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Miting meydanı rekor kırdı

Başkan Erdoğan, Kayseri'de vatandaşlarla buluştu. 14 Mayıs öncesi seçim kampanyası kapsamında Kayseri'de miting düzenleyen Başkan Erdoğan'ı yaklaşık 135 bin kişi meydandan takip etti. Erdoğan, bu sayının rekor olduğunu ifade etti. Miting alanına gelişte de Başkan Erdoğan'a yoğun sevgi gösterileri düzenlenirken, Kayserili vatandaşlar Erdoğan'ın geçeceği yerlere yol boyu dizildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:20
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Kayseri’de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Miting meydanı rekor kırdı

Kayseri'de miting yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için alana gelen vatandaşların heyecanı objektiflere yansıdı.

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Kayseri’de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Miting meydanı rekor kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin öncesinde Kayseri'de miting düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge, binlerce vatandaş akın etti.

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Kayseri’de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Miting meydanı rekor kırdı

Erdoğan'ı dinlemek için gelen 7'den 70'e vatandaşların heyecanı da objektiflerine yansıdı.

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Kayseri’de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Miting meydanı rekor kırdı

YOL BOYU DİZİLDİLER
Binlerce vatandaş Başkan Erdoğan'ın geçih güzergahı boyunca yollara dizildi.

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Kayseri’de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Miting meydanı rekor kırdı

Erdoğan'a yol boyu büyük sevgi göstirisinde bulunan binlerce vatandaş ardından miting meydanına akın etti.