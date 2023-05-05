Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağını vaat eden Kılıçdaroğlu adeta çarkıfelek gibidir!

'CHP İLE PKK AYNI MASADADIR, FETÖ MASANIN GÖZCÜSÜDÜR"

"Yozgat'a haram giremez, girmemiştir. Yozgat cesurdur, zalime boyun eğmez. Milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçek ortadadır. Önce sipariş masa kurdular. Sonra 6 parti o masaya oturdu. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. İYİ Parti ile HDP ve PKK bir elmanın iki yarısı. Kılıçdaroğlu'na 'Kazanamayacak aday' dediler, masada kriz çıkardılar. Birbirlerine oyun oynadılar. Milletimizi aldatmak istediler. Adına 'Strateji' dediler. Sonra tutup iki büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı dediler. Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar. Sabah ilk kalkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptılar."

"KALP İŞARETİNİN MUHATABI PKK VE FETÖ'DÜR"

"Elleriyle kalp işareti yaptılar. Kalp işarette değil itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet partilerinin başkanlarının muhatapları PKK'dır, FETÖ'dür. Aylarca koltuk paylaşmalarında gerilimler yaşandı. Köşe kapmaca oynadılar. Kaçak güreştiler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koydular. Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar. Boşa sallayıp dolu tutma hevesine kapıldılar."