Boşnak lider Bakir İzetbegoviç’ten Başkan Erdoğan’a 14 Mayıs seçim desteği: Bize kardeşçe sahip çıktı!

"ERDOĞAN, RAHMETLİ ALİYA İZETBEGOVİÇ'İN EMANETİNİ YERİNE GETİRİYOR"

SDA Genel Başkanı İzetbegoviç, Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde Balkanlar'daki ilişkiler açısından da çok önemli bir unsur haline geldiğine dikkati çekti.

Başkan Erdoğan'ın Balkanlar'daki tüm devletler ve halklarla işbirliği ve dost ilişkileri kurmayı başardığını vurgulayan İzetbegoviç, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek ve Sancak'taki Boşnaklar, bilhassa büyük lider Erdoğan'ın dostluğuna şahit. Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği büyük destek ve yardımlar, Bosna Hersek ve Boşnaklar için hayati önem taşımaktadır. Türkiye tarafından Bosna Hersek'te gerçekleştirilen projeler burada saymakla bitmez. Sözümü öz ve kısa söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in emanetini yerine getiriyor çünkü samimiyetle ve kardeşçe Boşnaklara ve Bosna Hersek'e sahip çıkıyor. Kıymetli Boşnaklarım, önümüzdeki seçimlerde oy hakkınızı kullanmaya ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye davet ediyorum. Çünkü Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var ancak Boşnak halkının ve Bosna Hersek'in de ihtiyacı vardır."