Terör ittifakı resmileşiyor! HDP Kılıçdaroğlu için sahaya iniyor: İsveç'ten sonra Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde oy dilenecekler
7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, destek için kapısını çaldığı HDP'den onay aldı. 'Tutum Belgesi'ni kabul ettiren HDP, aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteğini gösterdi. Kandil'in siyasi sözcüsü cuma günü, gizli ortaklığı yapacakları açıklama ile resmi ortaklığa dönüştürecek ve kapı kapı dolaşarak Kılıçdaroğlu'na oy isteyecek. Ancak İsveç'in Malmö kentinde seçim çalışması yapan HDP'li Ahmet Yıldırım resmi açıklamayı beklemeksizin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na açık açık oy istedi. Ahmet Yıldırım'ın "Kritik bir noktadayız" sözleri terör örgütünün umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladığını gösterdi.
Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na örtülü destek veren HDP'nin cuma günü Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na desteğin resmiyet kazanması sonrası sahaya inecek olan HDP kurmayları ve teşkilatlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kapı kapı dolaşarak ortak adaylarına oy isteyecek.
"SİZLER ZATEN BİLİYORSUNUZ"
Geçen hafta Şanlıurfa'daki bir açılışta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.
KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEYECEKLER
Terör örgütünün direktifleri doğrultusunda hareket eden HDP'nin cuma gününe kadar Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bayram sonrası mitinglerini yoğunlaştıracak olan HDP kanadı, hem parti kurmayları hem de teşkilatlarıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için yoğun mesai harcayacak.
Bu hafta içinde Kandil ile ortaklığı resmiyet kazanması beklenen Kılıçdaroğlu'nun doğu illerindeki mitinglerinde de HDP'yi ziyaret etme ihtimali bir kez daha gündeme gelecek.
HDP ile işbirliğine ilişkin kısa süre önce itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, kendi vaatlerinin HDP'nin 2021'de yayımladığı "Tutum Belgesi" ile örtüştüğünü söylemişti.
MASA, HDP BELGESİYLE ÖRTÜŞÜYOR
Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin Tutum Belgesi'yle örtüşüyor" sözleriyle gündem olmuştu.
Güçlü demokrasi kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması ve farklı etnik kimlik talebi gibi skandal hedefleri içeren Tutum Belgesi, "ihanet metni" olarak da biliniyor.
RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLEYEMEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'yi bitirme noktasına gelmesi örgütü panikletmeye devam ederken, İsveç'in Malmö kentinde seçim çalışması yapan HDP'li Ahmet Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ"
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin toplantısına katılan Yıldırım, terör örgütü PKK'yı kastederek, "Biz bugün kritik bir noktadayız. Biz Erdoğan'ın karşısında Malmö'den Kılıçdaroğlu değil sıradan bir insan da olsa ona oy vereceğiz. O kişinin geçmişte ne yaptığına bakmaksızın oy vereceğiz. Çünkü bizim derdimiz Erdoğan'ın yerine gelecek kişinin ismi cismi ile ilgili değil, bizi sadece Türkiye'de değil, güneyde, Rojava da, yok etmek isteyenin karşısında oy kullanacağız.'' dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr
- Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
- 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?
- Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?
- Kapsam genişliyor, şartlarda yeni düzenleme! Başvurana 4.003 TL ila 8.006 TL arası ÖDEME! IBAN ya da PTTBANK ile anında hesapta!
- 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna "... bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?
- Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?
- Fizikte hangisi, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiyle birlikte evreni şekillendiren temel kuvvetlerden biri olarak kabul edilir?
- A101 22-28 Nisan AKTÜEL ÜRÜN Güncel katalog! Berjer 2.249, 4 kilo toz deterjan 84,50, Kamp çadırı 499 TL! İndirimli fırsat listesi...
- GS-Fatih Karagümrük Maç Özeti | 23 Nisan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?