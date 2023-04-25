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Son dakika: Devlet Bahçeli Nevşehir'de! 7'li koalisyona sert tepki: Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Son dakika: Devlet Bahçeli Nevşehir’de! 7’li koalisyona sert tepki: Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ''parlamenter sistem'' üzerinden tepki gösterdi. Bahçeli, ''Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır.'' dedi.

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