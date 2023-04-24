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HDPKK'lı isimlerden Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Kirli pazarlıklar sonrası harekete geçtiler

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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HDPKK’lı isimlerden Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Kirli pazarlıklar sonrası harekete geçtiler

HDP ve PKK'lı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun verdiği özerklik sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı üst üste destek açıklamaları dikkat çekerken HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya "Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.HDPKK'lı iismler Kılıçdaroğlu için oy dilenmeye başlarken, PKK'nın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK’nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş da "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi. İşte detaylar...

Yedili koalisyonun yanında HDP ve PKK'nın da adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan İYİ Parti PKK'nın bu desteğine ses çıkarmıyor.

BULDAN: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ

HDP'li Pervin Buldan da yaptığı açıklamada aday çıkarmayacaklarını ifade ederken "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü taleplerde bulundu.

"ADINI AÇIKLAYACAĞIZ GERÇİ SİZLER BİLİYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDPKK ve bölücü türevlerini masumlaştırdı, Kandil'deki teröristler de Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

Öte yandan HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima eden bir açıklama yapmış, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" ifadeleri kullanmıştı.

OY DİLENCİLİĞİ SÜRÜYOR

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında HDPKK İstanbul vekili Hüda Kaya'dan kirli ittifakı resmiyete döken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu için oy isteyen Kaya, "Her şeye rağmen, emekçi ve ezilen halklarımız için bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.

Kandil'in güdümündeki siyasal oluşumların Kılıçdaroğlu için oy dilenmeye başlaması akıllara "Kılıçdaroğlu ne vaatler verdi, hangi bölücü faaliyetlere 'evet' dedi?" sorusu geldi.

HDPKK'lı Hasip Kaplan da "Bir oyumuz Yeşil Sol Parti'ye, bir oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na" paylaşımını yaptı.

"HER CHP'Lİ AİLEDEN BİR OY HDP'YE"

Bilindiği üzere CHP ve HDPKK arasında daha önceden de kirli bir ittifak yapılmış, bölücüleri Meclis'e sokmak adına "Her CHP'li aileden bir oy HDP'ye" kampanyası düzenlenmişti.

Öte yandan PKK'nın Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş da "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle HDP - Yeşil Sol'un destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için oy dilenciliği yapmıştı.

Bu kapsamda PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek veren söylemlerini hatırlayalım;

PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"

Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"

PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"

PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."

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