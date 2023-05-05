Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ilklere imza atıldı! İşte Başkan Erdoğan'ın dev eserleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de eğitimden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya birçok konuda ilklere imza atıldı. İlk defa yapılan hizmetlerin sayısı binlerle ifade edilirken, Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmeti derledik.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 23:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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