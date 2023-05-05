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Şule Yüksel Şenler’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a son mektup: İslam aleminin göz bebeği

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Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Şule Yüksel Şenler’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a son mektup: İslam aleminin göz bebeği

3 yıl önce vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a bayram tebrik kartı gönderdiği ortaya çıktı. Şenler; mektubunda, “İyd-i şeriflerini tebrik eder, hürmetlerimi arz ederim benim kadim dostlarım” ifadelerini kullandı. Tarihi mektupta Şenler, Başkan Erdoğan için "İslam aleminin göz bebeği" olarak bahsetti.

2019 yılında hayata veda eden yazar Şule Yüksel Şenler'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bayram tebrik kartı gönderdiği gün yüzüne çıktı.

Şenler; mektubunda, Başkan Erdoğan için "İslam aleminin göz bebeği" derken, eşi Emine Erdoğan'dan "Canım kızım" diye bahsetti.

ŞENLER'İN EL YAZISI MEKTUBU! "İSLAM ALEMİNİN GÖZ BEBEĞİ"

Şenler tarafından kaleme alınan notta, şu ifadeler yer aldı:

"Şule ablasının ve İslam aleminin göz bebeği ve umut kaynağı sayın cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi canım kızım Emine Erdoğan hanımefendinin iyd-i şeriflerini tebrik eder, hürmetlerimi arz ederim benim kadim dostlarım. Dualarımla"

BAZI DOSTLUKLAR HER DAİM SARMALAR
Şule Yüksel Şenler Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma; "Bazı dostluklar, mekanın sınırlarını aşıp her daim sizi sarmalar." notunu düştü

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