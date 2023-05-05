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Çalışma saatleri düşecek mi, azalacak mı? Çalışma saatleri 6 saat olacak mı? Bakan Vedat Bilgin...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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Çalışma saatleri düşecek mi, azalacak mı? Çalışma saatleri 6 saat olacak mı? Bakan Vedat Bilgin...

"Çalışma saatleri düşecek mi, azalacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mesai saatleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Binlerce çalışanı ilgilendiren konuşmada mesai saatleri değişiklik önerisi sunuldu. Peki, çalışma saatleri düşecek mi, azalacak mı? Çalışma saatleri 6 saat olacak mı? Bakan Vedat Bilgin...

"Çalışma saatleri düşecek mi, azalacak mı? Çalışma saatleri 6 saat olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin, katıldığı programda çalışma saatlerinin fazla olduğunu vurgulayarak mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini vurguladı. Peki, Çalışma saatleri düşecek mi, azalacak mı? Çalışma saatleri 6 saat olacak mı? Bakan Vedat Bilgin...

ÇALIŞMA SAATLERİ 6 SAAT OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı programda mesai saatlerinin değişmesi gerektiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesi ile çalışma saatlerinin de kısalması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Bilgin konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır."

MESAİ SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Bakan Bilgin, günümüzde bu konunun tartışılması gerektiğine değindi. Çalışma saatlerinin 1 Mayıslarda tartışılması gereken bir konu olduğunu söyledi. Çalışma saatlerinin hâlâ sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalmasının olmayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi.

İNGİLTERE'DE 5 SAAT DENEMESİ YAPILIYOR

Bakan Bilgin, İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğine ve artık 5 saat denelerinin yapılmaya başladığına vurgu yaparak, "Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

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