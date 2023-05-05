Çalışma saatleri düşecek mi, azalacak mı? Çalışma saatleri 6 saat olacak mı? Bakan Vedat Bilgin...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi.