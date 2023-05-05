Başkan Erdoğan'dan Batı'nın skandal manşetlerine tepki: Sahada ve masada güçlü Türkiye
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batı medyasının skandal manşetlerine tepki gösterdi. Erdoğan, paylaşımında "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yıllarda sahada ve masada elde edilen diplomatik başarılara dikkati çekerek, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin son yıllarda sahada ve masada elde ettiği diplomatik başarılara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askeri hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." ifadesini kullanan Erdoğan, "İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikayesi" başlığıyla yer verdiği paylaşımında, Türkiye'nin üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildiğine dikkati çekti.
Başkan Erdoğan, "Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163'ten 260'a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜM İMKANLARIMIZLA KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlara ve yurt dışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşına kucak açtıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya'da, Suriye'de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ'da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.
Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız."
NE OLMUŞTU?
Türkiye için artık seçimlerde son viraja girilirken Başkan Erdoğan batı medyası tarafından bir kez daha hedef alındı. "2023'ün en önemli seçimi | Erdoğan gitmeli" kapağıyla okurlarının karşısına çıkan İngiliz The Economist'in ardından yeni skandal haberleri de Fransa'dan geldi.
İLK SKANDAL THE ECONOMİST'TEN
The Economist dergisi büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı. The Economist'in bu kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
FRANSIZ MEDYASI DA DEVREYE GİRDİ
Bu gelişmeler yaşanırken The Economist'in yanı sıra Fransız Le Point ve L'Express dergileri de bugünkü kapaklarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.
"ERDOĞAN'IN KAOS RİSKİ"
L'Express kapağında ise "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" ifadelerine yer verirken Başkan Erdoğan'In Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkiler ve anlaşmalarına da kapakta yer ayırdı.
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