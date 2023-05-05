Başkan Erdoğan’dan Batı’nın skandal manşetlerine tepki: Sahada ve masada güçlü Türkiye

"TÜM İMKANLARIMIZLA KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlara ve yurt dışında yaşayan 7 milyon Türk vatandaşına kucak açtıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya'da, Suriye'de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ'da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız."

NE OLMUŞTU?

Türkiye için artık seçimlerde son viraja girilirken Başkan Erdoğan batı medyası tarafından bir kez daha hedef alındı. "2023'ün en önemli seçimi | Erdoğan gitmeli" kapağıyla okurlarının karşısına çıkan İngiliz The Economist'in ardından yeni skandal haberleri de Fransa'dan geldi.