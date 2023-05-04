The Economist'in skandal 2023 kapağına tepki yağdı! Sosyal medyada gündem oldu! "Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı"
İngiliz The Economist dergisi seçimlere kısa bir süre kala 14 Mayıs seçimleri temalı skandal kapağıyla gündem oldu. Derginin kapağında 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi ifadeler kullanılırken #TheEconomist kısa sürede Twitter'da gündem oldu ve İngiliz dergisine tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda derginin paylaşımını alıntılıyarak "Yine heyecan yapmışlar, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken İngiliz The Economist dergisi seçimlere kısa bir süre kala skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıktı.
"ERDOĞAN GİTMELİ"
Büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.
"SEÇİM BIÇAK SIRTI"
'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı.
The Economist'in bu kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
"YİNE HEYECAN YAPMIŞLAR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, derginin kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.
"ERDOĞAN KALIP ESAS KAPAĞI SİZE YAPACAK"
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise yaptığı paylaşımda "Erdoğan gitmeli diye kapak yapmış küreselcilerin borazanı The Economist! Erdoğan kalacak ve esas kapağı size yapacak. Bekleyin." ifadelerini kullandı.
"ASLA RAZI GELMEYECEĞİZ"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Hiçbir yorum içermiyor, son 24 saatte olanların bazıları: The Economist: Kılıçdaroğlu uyumlu bir ortak olacak, nükleer santral projelerini iptal edecek, İsveç'e vetoyu kaldıracak. HDP Diyarbakır vekil adayı: "Özerklik getireceğiz, Afrin'i 'geri' alacağız! Sırrı Sakık, "İmralı'nın kapısı açılacak. Öcalan serbest kalacak. CHP Van Mitingi Kılıçdaroğlu; Demirtaş özgür kalacak. Demirtaş, "Adayımız Kılıçdaroğlu" Cephede kaybedenlerin sandık üzerinden plan yaptıkları, akla hayale gelmeyecek uçların yanyana geldiği, çok açık, çok cüretkar bir süreç yaşanıyor, herşey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Partiden, siyasetten bağımsız olarak bu millet bu olanlara asla razı gelmez, gelmeyecek!" ifadelerini kullandı.
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