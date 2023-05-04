The Economist'in skandal 2023 kapağına tepki yağdı! Sosyal medyada gündem oldu! "Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı"

"ASLA RAZI GELMEYECEĞİZ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Hiçbir yorum içermiyor, son 24 saatte olanların bazıları: The Economist: Kılıçdaroğlu uyumlu bir ortak olacak, nükleer santral projelerini iptal edecek, İsveç'e vetoyu kaldıracak. HDP Diyarbakır vekil adayı: "Özerklik getireceğiz, Afrin'i 'geri' alacağız! Sırrı Sakık, "İmralı'nın kapısı açılacak. Öcalan serbest kalacak. CHP Van Mitingi Kılıçdaroğlu; Demirtaş özgür kalacak. Demirtaş, "Adayımız Kılıçdaroğlu" Cephede kaybedenlerin sandık üzerinden plan yaptıkları, akla hayale gelmeyecek uçların yanyana geldiği, çok açık, çok cüretkar bir süreç yaşanıyor, herşey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Partiden, siyasetten bağımsız olarak bu millet bu olanlara asla razı gelmez, gelmeyecek!" ifadelerini kullandı.