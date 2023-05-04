Avrupa basınında dinmeyen Erdoğan düşmanlığı! The Economist'in ardından L'Express ve Le Point de kapağa taşıdı: Erdoğan'ın kaos riski
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru ilerlerken Batı medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Bugün ikisi Fransız, biri ise İngiliz olmak üzere 3 dergi birden Başkan Erdoğan'ı kapaklarına taşırken attıkları manşetlerle nefret kustu. İngiliz The Economist "Erdoğan gitmeli" manşetini atarken Fransız L'Express ve Le Point "Erdoğan'ın kaos riski" ve "Savaş tehdidi ve Batı nefreti" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Seçimlere az bir süre kala atılan bu manşetler sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı ülkenin Cumhurbaşkanı'na yönelik yapılan bu alçak saldırıya tepki gösterdi. İşte detaylar...
Türkiye için artık seçimlerde son viraja girilirken Başkan Erdoğan batı medyası tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Bugün "2023'ün en önemli seçimi | Erdoğan gitmeli" kapağıyla okurlarının karşısına çıkan İngiliz The Economist'in ardından yeni skandal haberleri de Fransa'dan geldi.
İLK SKANDAL THE ECONOMİST'TEN
The Economist dergisi büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı. The Economist'in bu kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
FRANSIZ MEDYASI DA DEVREYE GİRDİ
Bu gelişmeler yaşanırken The Economist'in yanı sıra Fransız Le Point ve L'Express dergileri de bugünkü kapaklarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.
"ERDOĞAN'IN KAOS RİSKİ"
L'Express kapağında ise "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" ifadelerine yer verirken Başkan Erdoğan'In Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkiler ve anlaşmalarına da kapakta yer ayırdı.
"DİĞER BİR PUTİN"
Yine Fransız dergisi Le Point kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…" ifadelerini kullandı ve Erdoğan'ı "Diğer bir Putin" olarak değerlendirdi.
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