Avrupa basınında dinmeyen Erdoğan düşmanlığı! The Economist’in ardından L’Express ve Le Point de kapağa taşıdı: Erdoğan’ın kaos riski

Türkiye için artık seçimlerde son viraja girilirken Başkan Erdoğan batı medyası tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Bugün "2023'ün en önemli seçimi | Erdoğan gitmeli" kapağıyla okurlarının karşısına çıkan İngiliz The Economist'in ardından yeni skandal haberleri de Fransa'dan geldi.

İLK SKANDAL THE ECONOMİST'TEN

The Economist dergisi büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.