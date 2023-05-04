The Economist’den skandal kapak! Kılıçdaroğlu BBC’ye verdiği röportajda ilan etti: Yönümüz Kremlin değil Batı

BBC'ye "Türkiye'de siyasetin içinde olmak, riskleri olan bir hayatı seçmek demektir. Erdoğan ve müttefikleri ne yaparsa yapsın yolumda yürüyeceğim. Beni oyalayamazlar. Beni korkutamazlar. Ben bu millete söz verdim." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün sandıklarda birden fazla gözlemci bulundurarak oyların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasını ve sayımların sağlıklı yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bir buçuk yıldır çok çalışıyoruz ve bunun için önlemler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz muhabir Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği "Batı'ya taahhüt" sözlerini de şu ifadelerle anlattı:

"Kılıçdaroğlu mitingden önce bana Türkiye'yi yeniden yönlendireceğini ve Kremlin ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söyledi. 'Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Özgür medya ve tam yargı bağımsızlığı istiyoruz. Erdoğan öyle düşünmüyor, daha otoriter olmak istiyor. Erdoğan ile aramızdaki fark, siyah ile beyaz arasındaki farktır' dedi."

CHP'nin Batı yanlısı "müstemleke yaklaşımı" özellikle Rusya ile Ukrayna savaşında kendini göstermiş, Kılıçdaroğlu ABD gezisinde yaptığı bir açıklamada "Ukrayna'dan yana olmalıyız" sözleri ile Türkiye'nin gıda ve tahıl krizinde dünyaca takdir gören diplomasi başarısını görmeyip, savaşta tarafsız kalmak yerine Rusya karşısında tavır almak gerektiğini söylemişti.