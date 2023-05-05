SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI LİSTESİ 2023! Seçim günü yasakları nelerdir, başladı mı? 14 Mayıs'ta kapalı olacak yerler...
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala seçim yasakları listesi belli oldu. Seçim günü bazı hususlarda kısıtlamaya gidecek olan Yüksek Seçim Kurulu, bunu kolluk kuvvetleri ve yargı yoluyla gerçekleştirecek. Peki, seçim günü yasakları başladı mı, ne zaman, saat kaç kaçta? Seçim günü marketler, kafeler kapalı mı, açık mı olacak?
"Seçim günü yasakları başladı mı, nereler kapalı olacak?" vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala YSK kararınca seçim yasakları duyuruldu. Bu noktada birçok kişi, Seçim günü marketler, restoranlar, kafeler kapalı mı olacak? Seçim günü yasakları ne zaman bitecek? sorusularına yanıt aramaya başladı. İşte, haberin detayları...
14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ 2023
*Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
*Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
*Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
*Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
*YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
*Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
*Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
*Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
*Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
14 MAYIS KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?
Seçim yasakları Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.
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- SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI LİSTESİ 2023! Seçim günü yasakları nelerdir, başladı mı? 14 Mayıs'ta kapalı olacak yerler...
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