SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI LİSTESİ 2023! Seçim günü yasakları nelerdir, başladı mı? 14 Mayıs’ta kapalı olacak yerler...

"Seçim günü yasakları başladı mı, nereler kapalı olacak?" vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala YSK kararınca seçim yasakları duyuruldu. Bu noktada birçok kişi, Seçim günü marketler, restoranlar, kafeler kapalı mı olacak? Seçim günü yasakları ne zaman bitecek? sorusularına yanıt aramaya başladı. İşte, haberin detayları...