05 Mayıs 2023, Cuma
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Yunanistan'a kaçacaklardı! Sınırda PKK'lı ve FETÖ'cü 14 terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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Yunanistan’a kaçacaklardı! Sınırda PKK’lı ve FETÖ’cü 14 terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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