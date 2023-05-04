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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 8'i yakalandı 3'ü aranıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 8’i yakalandı 3’ü aranıyor

İstanbul'da başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 11 şüpheliden 8'i kıskıvrak yakalandı. Ekipler diğer 3 şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlattı.

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