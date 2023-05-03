Halka bedava ev dağıtacağını iddia eden 7’li koalisyon şehit kardeşi size seslendi: Hadi kafenizdeki çayı-kahvenizi bedava dağıtın! Toprak ağası Ahmet Türk: Hadi arazilerini bedava fakirlere dağıt göreyim

HDP'li belediyelerin dağ kadrosunu finanse etmek için bütçelerini PKK'ya yolladıklarının deşifre olmasıyla birlikte kayyum atamalarıyla bölgeye hem hizmeti götüren devlet, diğer yandan da para musluğunu kesmiş oldu. Vatandaşın belediye hizmetiyle tanıştığı kayyum uygulamasıyla ferahlayan bölgede kaos çıkarmak için bu politakının "yanlış" olduğunu savunanlara sert sözlerle karşılık veren şehit ağabeyi konuşmasında "Yok kayyum atanıyormuş. Kayyum politikaları yanlışmış.Gelin bakalım hadi belediyeleri dolaşalım. Cevap şu ya. Dağda bedelin var mı? Dağda yani teröristin varsa belediyede işe girebilirsin. Hendekleri kazdılar, Sur'u kazdılar. Her yerinin perişan ettiler ya bu şehrin." dedi.

Sözde Kürtlerin hakkını savunmak adına dağa çıktıklarını iddia eden PKK'lı teröristlerin en fazla Kürtlere zulmettiğini anlatan Diyarbakırlı şehit kardeşi Yılmaz "Ben yine söylüyorum. PKK'nın en zulmü Kürt'leredir. Biz burada yaşıyoruz. Diyarbakır'da biz yaşıyoruz. Adamlar bahsediyorlar ya HDP ile ittifak kuracağız diyorlar ya. Nasıl ya? HDP'yi İçişleri Bakanı'mı yapacaksınız? Benim başıma mı atayacaksınız? Bir şehit kardeşinin başında bir terörist." dedi.

Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun soğan ve patates edebiyatıyla ülkeyi götürmek istedikleri çukurun fotoğrafını çeken Yılmaz son sözleri hafızalara kazındı:

"Ama diyor ekonomi kötü o yüzden. Ekonomi kötüymüş. Vatanın olmadıktan sonra ekonominin olsa ne olacak? 1 kilo patatese, geçen sene 1 kilo soğana, bu sene 1 teneke ayçiçek yağına bu vatanı satmayın. Satmayın. Bu ülke ayçiçek yağına satılacak bir ülke değil. "