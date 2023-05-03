Halka bedava ev dağıtacağını iddia eden 7'li koalisyon şehit kardeşi size seslendi: Hadi kafenizdeki çayı-kahvenizi bedava dağıtın! Toprak ağası Ahmet Türk: Hadi arazilerini bedava fakirlere dağıt göreyim
Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın kardeşi Zülküf Yılmaz, HDP'li isimlerin Doğu ve Güneydoğu'da Kürtlere yaptığı büyük zulmü tek tek anlattı. Kendilerince komünizm ve sosyalizm sloganlarıyla "fakirlere vaat ettikleri refah yaşamın" samimiyetini sorgulamak için "Sezgin Tanrıkulu. Diyarbakır'da 75 denen en lüks semtte senin oğlunun kafesi var. Hadi gelen tüm Kürt gençlerine bedava çay, kahve dağıt bakayım. Selahattin Demirtaş senin kardeşinin Irak'ta olan malını mülkünü ben Diyarbakırlıyım ben biliyorum. Çık televizyonlara söyle. Bir kapıcı çocuğuyken bu kadar malı mülkü nereden edindin? Hadi Ahmet Türk Kızıltepe'nin yarısı senindir. Hadi dağıt halka fakire arazini. Dağıtamazsın. " dedi.
7'li koalisyon PKK'nın gölgesi altında 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Dağ kadrosunun sözde elebaşları tarafından her gün oy çağrılarıyla desteklenen Kılıçdaroğlu'nun HDP üzerinden PKK ile kurduğu organik ilişki gözler önüne serilmiş oldu. Peki Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkına büyük acılar yaşatan PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin Millet İttifakı ile omuz omuza yürümesi hakkında bölge halkı ne düşünüyor. Diyarbakırlı şehit kardeşi Zülküf Yılmaz'ın sözleri, HDP'li isimlerin sahte yüzlerini bir kez daha ortaya çıkardı.
Komünizm ve sosyalizm akımlarının sözde gariban halka vaat ettiği, bol zenginlik, fırsat eşitliği gibi kulağa hoş gelen sloganik kavramlarla Kürtlerden oy devşirmeye çalışan HDP'li isimlerin lüks ve şatafatlı hayatlarını anlatan şehit kardeşi, bölge halkının nasıl kandırıldığını tek tek ifade etti.
YASİN BÖRÜ'NÜN HUNHARCA KATLEDİLMESİ:
Kurban eti dağıtmak üzere arkadaşlarıyla Diyarbakır'da tek tek evlere et bırakan 16 yaşındaki Yasin Börü'yü Demirtaş'ın çağrısı üzerine katladen PKK'lı hainlerin yaptığı zulmü anlatan şehit kardeşi Yılmaz kan donduran ifadelerinde "Yasin Börü'nün atıldığı yerde ben vardım. Nasıl çiğnendiğini üzerinden nasıl arabayla geçildiğine ben şahidim." dedi.
GÜLTEN KIŞANAK EMİNE AYNA LEYLA ZANA: SİZİN ÇOCUKLARINIZ NEREDE?
Kürt gençlerini gerek kandırma gerekse de zorla dağa götürme planları yapan HDP, siyasi parti kisvesi altında binlerce ailenin ocağına ateş düşürdü. Kürşat Yılmaz, Kürt ailelerinin çocuklarını dağa götürmek için her türlü yolu deneyen HDP'li isimlerin kendi çocuklarının yaşadığı rahat hayatı şu sözlerle dile getirdi: Çok merak ediyorum ya. Gülten Kışanak'ın, Emine Ayna'nın, Leyla Zana'nın çocukları nerede? Nerede ya sizin çocuklarınız? Hangi üniversitede okuyorlar?
İHA ve SİHA'nın envantere katılmasıyla birlikte terör operasyonlarında büyük bir üstünlük kuran TSK'nın bölgedeki başarılı harekatlerı sonrası dağlardan çekilmek zorunda kalan PKK'lı teröristler için endişelenen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nu yerden yere vuran Yılmaz, dikkat çeken ifadeler kullandı.
DEVLETİN KASASINI BEDAVA DAĞITACAĞINI SÖYLEYEN CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLERİN ZENGİNLİĞİ ORTADA: HADİ FAKİRLERE BEDAVA DAĞITIN GÖREYİM
SEZGİN TANRIKULU BUNA CEVAP VER: Şimdi bir tane zevat var. CHP'de PKK'yı savunuyor. Sezgin Tanrıkulu. Diyarbakır'da 75 denen en lüks semtte senin oğlunun kafesi var. Hadi gelen tüm Kürt gençlerine bedava çay, kahve dağıt bakayım.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAPICI ÇOCUĞUYKEN BU KADAR MALI MÜLKÜ NEREDEN EDİNDİN CEVAP VER: Selahattin Demirtaş senin kardeşinin Irak'ta olan malını mülkünü ben Diyarbakırlıyım ben biliyorum. Çık televizyonlara söyle. Bir kapıcı çocuğuyken bu kadar malı mülkü nereden edindin? Bir de şeyden dem vuruyorsunuz. Fakirlikten komünizmden sosyalizmden dem vuruyorsunuz. Buyrun hadi dağıtın her şeyinizi.
KIZILTEPE'NİN YARISININ HAKİMİ AHMET TÜRK HADİ ARAZİLERİNİ BEDAVA FAKİRLERE DAĞIT: Hadi Ahmet Türk Kızıltepe'nin yarısı senindir. Hadi dağıt halka fakire arazini. Dağıtamazsın.
HDP'li belediyelerin dağ kadrosunu finanse etmek için bütçelerini PKK'ya yolladıklarının deşifre olmasıyla birlikte kayyum atamalarıyla bölgeye hem hizmeti götüren devlet, diğer yandan da para musluğunu kesmiş oldu. Vatandaşın belediye hizmetiyle tanıştığı kayyum uygulamasıyla ferahlayan bölgede kaos çıkarmak için bu politakının "yanlış" olduğunu savunanlara sert sözlerle karşılık veren şehit ağabeyi konuşmasında "Yok kayyum atanıyormuş. Kayyum politikaları yanlışmış.Gelin bakalım hadi belediyeleri dolaşalım. Cevap şu ya. Dağda bedelin var mı? Dağda yani teröristin varsa belediyede işe girebilirsin. Hendekleri kazdılar, Sur'u kazdılar. Her yerinin perişan ettiler ya bu şehrin." dedi.
Sözde Kürtlerin hakkını savunmak adına dağa çıktıklarını iddia eden PKK'lı teröristlerin en fazla Kürtlere zulmettiğini anlatan Diyarbakırlı şehit kardeşi Yılmaz "Ben yine söylüyorum. PKK'nın en zulmü Kürt'leredir. Biz burada yaşıyoruz. Diyarbakır'da biz yaşıyoruz. Adamlar bahsediyorlar ya HDP ile ittifak kuracağız diyorlar ya. Nasıl ya? HDP'yi İçişleri Bakanı'mı yapacaksınız? Benim başıma mı atayacaksınız? Bir şehit kardeşinin başında bir terörist." dedi.
Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun soğan ve patates edebiyatıyla ülkeyi götürmek istedikleri çukurun fotoğrafını çeken Yılmaz son sözleri hafızalara kazındı:
"Ama diyor ekonomi kötü o yüzden. Ekonomi kötüymüş. Vatanın olmadıktan sonra ekonominin olsa ne olacak? 1 kilo patatese, geçen sene 1 kilo soğana, bu sene 1 teneke ayçiçek yağına bu vatanı satmayın. Satmayın. Bu ülke ayçiçek yağına satılacak bir ülke değil. "
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