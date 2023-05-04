04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Özer: Kızlar eğitimde erkekleri geçti

Milli Eğitim Bakanı Özer: Kızlar eğitimde erkekleri geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Özer: Kızlar eğitimde erkekleri geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan muhalefetin de dayanaksız yaklaşımlarını değerlendirdi. Bakan Özer, “Kızlar hem liselerde hem yüksekokullarda erkekleri geçti. Okulları hiç terk etmediler, dersini en çok takip eden kız çocukları oldu” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında atılan adımlara ilişkin soruları yanıtlarken muhalefetin dayanaksız yaklaşımlarını da değerlendirdi:

Bakan Mahmut Özer, muhalefete: "Nasıl atama yapacaksın? Okulda 5 yaşı zorunlu yapacaklarını ifade ediyorlar, zaten yüzde 99.9 oran. Liseyi üç yıla indireceklerini ama 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını söylüyorlar. Süreyi üç yıla indirdiğin zaman 85 bin öğretmen norm fazlası oluyor, sistemden çıkıyor. Nasıl 100 bin öğretmen ataması yapılacak? Hesap bilmiyorlar."

Bakan Özer, "Kız çocuklarının okullaşma problemi çözüldü. Kızlar hem liselerde hem yüksekokullarda erkekleri geçti ve Kovid-19'da, depremde okulları hiç terk etmediler, dersini en çok takip eden kız çocukları oldu." dedi.

"200 BİN SAAT EĞİTİM"

Sabah'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk. 2020'de öğretmen başına düşen eğitim 44 saatti. 2022 yılında 200 saate çıktı. En az bir eğitime katılmayan öğretmen kalmadı. Genelde yabancı dil, hitabet, çevre bilinciyle ilgili dersler tercih edildi." ifadelerini kullandı.

"ÖZVERİLİ ÇALIŞILDI"

Bakan Özer, "Depremler sonrasında eğitim camiası özverili çalışmalar yaptı. Yakınlarını kaybeden öğretmenler gördük. Gelip enkaz altında çalıştılar. O süreci kurtaran öğretmenler oldu. 6 Şubat'ta ücretsiz yemek verecektik. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Günlük 2 milyon sıcak yemek sağladık." diye konuştu.

"3 DİL YAŞAMI ANLAMA ARACI GÖRÜYORUZ"

Özer, "Üç dil hakiki manada bilinmiyor. Türkçe, matematik ve yabancı dil. Başlattığımız seferberlikle matematiği yaşamı anlama aracı olarak gösteriyoruz." dedi.

"İSTİHDAM ARTACAK"

"6 bin 700 anaokulu yaptık" diyen Bakan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliği kaynağında çözüldü. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların yüzde 88'i istihdam ediliyor. Almanya'dan bile yüksek. İstanbul'da bin anaokulu hedefine ulaştık. Okul öncesine başlayan çocuğun eğitimde ve istihdamda kalma süresi artıyor. Anne, 10 bin maaş alıp 5 bini kreşe veriyordu. Ondan dolayı geri çekiliyordu. Artık istihdama katılıyor. Nesiller nitelikle yetişecek. Kadın istihdamı daha da artacak." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA