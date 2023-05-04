Milli Eğitim Bakanı Özer: Kızlar eğitimde erkekleri geçti

"ÖZVERİLİ ÇALIŞILDI"

Bakan Özer, "Depremler sonrasında eğitim camiası özverili çalışmalar yaptı. Yakınlarını kaybeden öğretmenler gördük. Gelip enkaz altında çalıştılar. O süreci kurtaran öğretmenler oldu. 6 Şubat'ta ücretsiz yemek verecektik. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Günlük 2 milyon sıcak yemek sağladık." diye konuştu.

"3 DİL YAŞAMI ANLAMA ARACI GÖRÜYORUZ"

Özer, "Üç dil hakiki manada bilinmiyor. Türkçe, matematik ve yabancı dil. Başlattığımız seferberlikle matematiği yaşamı anlama aracı olarak gösteriyoruz." dedi.

"İSTİHDAM ARTACAK"

"6 bin 700 anaokulu yaptık" diyen Bakan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliği kaynağında çözüldü. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların yüzde 88'i istihdam ediliyor. Almanya'dan bile yüksek. İstanbul'da bin anaokulu hedefine ulaştık. Okul öncesine başlayan çocuğun eğitimde ve istihdamda kalma süresi artıyor. Anne, 10 bin maaş alıp 5 bini kreşe veriyordu. Ondan dolayı geri çekiliyordu. Artık istihdama katılıyor. Nesiller nitelikle yetişecek. Kadın istihdamı daha da artacak." şeklinde konuştu.