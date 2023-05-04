Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlu talimatı Kandil’den alıyor
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen AK Parti mitinginde hitap ediyor. Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüdüklerini bildiren Başkan Erdoğan, "Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor. Gençlerimiz vizyonumuza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz kendileri için attığımız samimi adımlara sahip çıkıyor." ifadelerine yer verdi. Yeni dönemde de Türkiye'yi ileri taşıyacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bu Samsun sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs'ın akşamında sevdamız inşallah balkonda gerçekleşecek. Şimdiden hazır mıyız? Görüyorum ki hazırız. Başımın tacı Samsun... Seni yürekten selamlıyorum. Milli mücadelenin şehri Samsun, tarımın, sanayinin, turizmin ve sporun şehri Samsun. Buradan ilçeleriyle mahalleleriyle huzurlu haneleriyle tüm Samsun'a selamlarımı gönderiyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren caddenin sağından solundan o nasıl bir muhteşem katılımdı. 14 Mayıs'a yürüyoruz. Samsun buna hazır değil mi? Zaten şu an karşımdaki tablo bunu gösteriyor. Bizi aşk ile bağrına basan Samsunlu kardeşlerime saygılarımı iletiyorum.
"SAMSUNSPOR'U ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM"
Rengimiz hepimizin rengi diyerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'u tebrik ediyorum. Ülkemizin tüm liglerinde centilmence mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Samsun sadece rahmetli Yaşar Doğu gibi sırtı yere gelmeyen pehlivanların yeri değildir. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Sokaklara söyleyen on binler bize bunu anlatıyor.
"SAMSUN'DA ŞU AN CADDELER HARİÇ 120 BİN İNSAN VAR"
14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüyoruz. Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor. Gençlerimiz vizyonumuza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz kendileri için attığımız samimi adımlara sahip çıkıyor.
"HEP BERABER OMUZ OMUZA ZAFERE KOŞUYORUZ ZAFERE"
Cumhur İttifakı ile adım adım zafere yürüyoruz. Milletimizin tamamı kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz zafere! 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Samsun 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyoruz muyuz? 19 Mayıs'ta Gazi'yi Tütün iskelesinde karşılayan Samsun budur. İşte İstiklal Harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. En son 6 ay önce sizlerin misafiri olduğumuzda 244 ayrı projenin resmi açılışını yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. 81 vilayetimiz için çalışmayı koşturmayı sürdürüyoruz.
"80 YILDA YAPILMAYAN SERLERİ BU ÜLKEYE BERABER KAZANDIRDIK"
Bizim ne makam ne koltuk gibi bir derdimiz var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. 40 yıldır sizlerin huzurundayız. İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye verdiğimiz mücadeleyi sizler çok iyi biliyorsunuz. 21 yılda neyi başardıysak el birliği ile başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 yılda beraberce kazandırdık. Göreve geldiğimizde buradan Hopa'ya bu sahil yolu kim yaptı? Bay Bay Kemal senin böyle bir şeyin var mı? En büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini bizimle gerçekleştirdik.
"ÜCRETİ ÖDENMEYİNCE CENAZELERİN ALINMADIĞI BAY BAY KEMAL SAYESİNDE!"
İhracatımız 36 milyar dolardı, 244 milyara beraber ulaştırdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 olan dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber getirdik. Ücreti ödenmeyince cenazelerin alınmadığı, Bay Bay Kemal sayesinde! Ah ah rahmetli Savaş Ay kardeşim hayatta olsaydı da onu izleseydik bir daha bize anlatsaydı. Sağlık hizmetini sizlerle beraber bugünkü hale getirdik. Milletimizin iradesine vurulan antidemokratik prangaları sizlerle beraber parçaladık. En yeni hızlı tren hatlarını, en uzun köprüleri beraber kazandırdık.
"CHP'YE BU İP'E BUNLARA 14 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ VERİYOR MUYUZ?"
Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye beraber taşıyacağız. 14 Mayıs'ta yeter söz de karar da milletindir diyerek kalkınma hamlelerimizi zirveye taşıyacağız. Samsun 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Samsun 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Samsun Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bu iş Samsun'da bitmiş demektir. 14 Mayıs ikinci milli irade bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Bunlar karşılaştığımız onca engele rağmen 21 yılda başardıklarımızdır. Şimdi CHP'ye bu İP'e bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? Tüm dostlarımıza ulaşacağız. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler, gençler sizler de bütün arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki bizim bu ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bay Bay Kemal ile bu iş olmaz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu yalancıdan bir şey olmaz. Bunların hayatında ülkemize kazandırdıkları bir şey yok.
"İKTİDARA GELMENİN YOLUNU FETÖ'CÜLERLE, BÖLÜCÜLERLE İŞ BİRLİĞİNDE ARAYANLARI SANDIĞI GÖMECEĞİZ"
Bizler yaşatacak çok zaferin peşindeyiz. Daha kıracak çok rekorumuz var. Hedeflerimizi belirledik. Yolumuzu çizdik. Şu yol haritası önümde. Görüyorsunuz kitabı bu bizim yol haritamız. Diğerlerinin böyle bir yol haritası yok.
Son 21 yılda nasıl yaptıysak, yine öyle başaracağız. Engellere takılmayacağız, terör örgütlerine boyun eğmeyeceğiz, diklenmeden dik duracağız. Bay Bay Kemal kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı? Ezanı var mı? Kitabı var mı? Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki bay bay bunlarla el ele omuz omuza yürüyor. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu.
Bay Bay Kemal Selo'nun suçu yok ki diyor. Hale bay yahu! 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. Cumhur İttifakı'nın iş başında olması çok önemli. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirecekler. Samsun 9'da 9 yapıyor mu? Samsun yapıyoruz derse yapar, çünkü burası İstiklal mücadelesinin ilk adım yeri. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İktidara gelmenin yolunu FETÖ'cülerle, bölücülerle iş birliğinde arayanları hep birlikte sandığı gömeceğiz.
"KILIÇDAROĞLU KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARININ NİÇİN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIYOR"
Birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine Fetöcüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları sandığa gömeceğiz. Bu iş bay bay Kemal gibi boş vaat dağıtanların karı değildir. Hasta ölüyse rehin aldı, milletvekili oldu, Deniz Baykal'ı sırtından bıçakladı. Bu partiyi köken ve mezhep katillerinin eline teslim etti. 15 bin belediye personelini ekmeğinden etti. Hizmet bekleyen İzmirliye bir hayır dokunmadı. Diğer belediyelerde mevcut çalışmaları dahi yürütmedi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini LGBT savunucuları, mandacı muhipler cemiyetine çevirdi. AK Parti'ye, MHPye, Cumhur İttifakı'na LGBT giremez. CHP, İYİ Parti, HDP, LGBT'ci mi evet. Sağa sola sana söz diyor. Sen hangi sözü tuttun ki. Yalanla takiyeyle milletimi kandıracağını zannediyor. 300 milyar doların olmadığını ittifak ortağı ikrar etti. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Niçin Togg fabrikasını ziyaret etmediğini söylemiyor. Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğunu söylemiyor. Varsın bay bay Kemal konuşmasın, biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz.
"SAMSUN'A 92 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"
Derme çatma masa ve adayı işte bu. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Verdikleri sözleri tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Her ağızdan bir avazın çıktığı bu kumar masasından Samsun'a bir hayır gelir mi? Bölücü örgütün Suriye'deki uzantılara terörist diyemeyenler milletimizin namusunu savunabilir mi? IMF ile gizli pazarlık yapanlar Türkiye'nin ekonomisini büyütebilir mi? Elbette olmaz, olamaz. Hiçbir zaman da olmayacaktır. 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu mürailerden hep beraber kurtaracağız. Bay Bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın, bizler hep eser siyaseti yaptık. Çok çalıştık, mücadele ettik. Yılların altyapı üstyapı eksiklerini biz giderdik. Samsun'a 92 milyar lira kamu yatırımı yaptık. TOKİ ile 10 bini aşkın konut projesini hayata geçirdik. İlk evim ve ilk iş yerim projeleri ile yenilerini inşa ediyoruz. Millet bahçelerinin 3'ünü hizmete aldık, diğerleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hızlı tren hattının ilk etabını yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda barajların yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak gelir artışı sağladık. Yapımı devam 5 sulama tesisimiz var. Samsunlu çiftçilerimize 3 buçuk milyar tutar değerinde destek verdik. Organize sanayi bölgelerimizi de genişletiyoruz. Tüm bu yatırımlarımız şehrimize hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte Salı Pazarı'na da doğal gaz getiriyoruz. Sizin için çalışmaya ve koşturmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Eş dost akraba kim varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Kırgınlık ve küskünlük varsa gönül alacağız.
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