Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Samsun’da önemli açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlu talimatı Kandil’den alıyor

Son 21 yılda nasıl yaptıysak, yine öyle başaracağız. Engellere takılmayacağız, terör örgütlerine boyun eğmeyeceğiz, diklenmeden dik duracağız. Bay Bay Kemal kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı? Ezanı var mı? Kitabı var mı? Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki bay bay bunlarla el ele omuz omuza yürüyor. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu.

Bay Bay Kemal Selo'nun suçu yok ki diyor. Hale bay yahu! 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. Cumhur İttifakı'nın iş başında olması çok önemli. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirecekler. Samsun 9'da 9 yapıyor mu? Samsun yapıyoruz derse yapar, çünkü burası İstiklal mücadelesinin ilk adım yeri. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İktidara gelmenin yolunu FETÖ'cülerle, bölücülerle iş birliğinde arayanları hep birlikte sandığı gömeceğiz.

"KILIÇDAROĞLU KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARININ NİÇİN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIYOR"

Birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine Fetöcüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları sandığa gömeceğiz. Bu iş bay bay Kemal gibi boş vaat dağıtanların karı değildir. Hasta ölüyse rehin aldı, milletvekili oldu, Deniz Baykal'ı sırtından bıçakladı. Bu partiyi köken ve mezhep katillerinin eline teslim etti. 15 bin belediye personelini ekmeğinden etti. Hizmet bekleyen İzmirliye bir hayır dokunmadı. Diğer belediyelerde mevcut çalışmaları dahi yürütmedi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini LGBT savunucuları, mandacı muhipler cemiyetine çevirdi. AK Parti'ye, MHPye, Cumhur İttifakı'na LGBT giremez. CHP, İYİ Parti, HDP, LGBT'ci mi evet. Sağa sola sana söz diyor. Sen hangi sözü tuttun ki. Yalanla takiyeyle milletimi kandıracağını zannediyor. 300 milyar doların olmadığını ittifak ortağı ikrar etti. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Niçin Togg fabrikasını ziyaret etmediğini söylemiyor. Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğunu söylemiyor. Varsın bay bay Kemal konuşmasın, biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz.

"SAMSUN'A 92 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Derme çatma masa ve adayı işte bu. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Verdikleri sözleri tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Her ağızdan bir avazın çıktığı bu kumar masasından Samsun'a bir hayır gelir mi? Bölücü örgütün Suriye'deki uzantılara terörist diyemeyenler milletimizin namusunu savunabilir mi? IMF ile gizli pazarlık yapanlar Türkiye'nin ekonomisini büyütebilir mi? Elbette olmaz, olamaz. Hiçbir zaman da olmayacaktır. 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu mürailerden hep beraber kurtaracağız. Bay Bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın, bizler hep eser siyaseti yaptık. Çok çalıştık, mücadele ettik. Yılların altyapı üstyapı eksiklerini biz giderdik. Samsun'a 92 milyar lira kamu yatırımı yaptık. TOKİ ile 10 bini aşkın konut projesini hayata geçirdik. İlk evim ve ilk iş yerim projeleri ile yenilerini inşa ediyoruz. Millet bahçelerinin 3'ünü hizmete aldık, diğerleri ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hızlı tren hattının ilk etabını yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda barajların yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak gelir artışı sağladık. Yapımı devam 5 sulama tesisimiz var. Samsunlu çiftçilerimize 3 buçuk milyar tutar değerinde destek verdik. Organize sanayi bölgelerimizi de genişletiyoruz. Tüm bu yatırımlarımız şehrimize hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte Salı Pazarı'na da doğal gaz getiriyoruz. Sizin için çalışmaya ve koşturmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Eş dost akraba kim varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Kırgınlık ve küskünlük varsa gönül alacağız.