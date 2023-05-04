AK Parti’nin Yenikapı mitingine CHP’li İBB’den engelleme girişimi! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Büyük bir nezaketsizlik

Kabaktepe, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na inmesi, darbe girişiminin püskürtüldüğü en önemli mekanlardan birisinin de Atatürk Havalimanı olması nedeniyle büyük bir sembolik değeri bulunduğunu söyledi.

"TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ŞİRKETLER KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER ALMALI"

Atatürk Havalimanı'nın Türkiye havacılık sanayinin en önemli bölgelerinden biri olmasının da önemine değinen Kabaktepe, yazılımdan, bilişimden, otonom sistemlerden, uzay teknolojisine kadar her türlü ürünün sergilendiği bir TEKNOFEST'i de burada yapmalarının önemli olduğunu aktardı.

Kabaktepe, TEKNOFEST'in ikinci ve üçüncü gününde metro seferleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığına dair şikayetler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Onu da tetkik ettiriyoruz. Kesin olduğuna inandığımızda da onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Yani hakiki bir arıza mıdır? 'Mış gibi' gösterilmiş bir arıza olup TEKNOFEST'e gelmeyi engellemek midir? Yine bizim öyle bir duyumumuz yok, öyle bir bilgimiz yok ama bu TEKNOFEST'te yaşanan hadisenin aynısının pazar günü mitingde de yaşanabileceği dair kendi arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan da bilgi geliyor. Cumartesi günü CHP'nin mitingi var, pazar günü AK Parti'nin mitingi var. Dolayısıyla tüm toplu ulaşımla ilgili şirketler bu mitinglere gidişi kolaylaştırıcı tedbirler almalı ve alırlar diye düşünüyorum. Yani mesela biz kendi yönettiğimiz dönemlerde İBB'de hafta sonu programlarında böyle kalabalık şeyler olunca saat aralığı açısından hafta içi tarifesi uygulardık."

Bu arada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" öncesinde hazırlıklar devam ederken, miting için sahne kurulduğu görüldü.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?



AK Parti öncülüğünde Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye ve dünyaya dev mesajların verileceği tarihi İstanbul mitingi 7 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.



Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri