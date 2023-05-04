AK Parti'nin Yenikapı mitingine CHP'li İBB'den engelleme girişimi! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Büyük bir nezaketsizlik
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin İstanbul'da 7 Mayıs yapmayı planladığı tarihi Yenikapı mitingi öncesi CHP'li İBB'nin koyduğu festival nedeniyle sekteye uğradı. Kritik miting öncesi İBB'nin bu tutumuna AK Parti'den tepki geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 5 Mayıs Cuma günü bir etkinlik ayarladığını belirterek, "Yenikapı'da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış, farklı bir olayla karşılaştık. İBB cuma günü akşama kadar oraya bir etkinlik koydu. Miting alanının bir gün öncesi gecesine kadar doldurulmuş olması bizim siyasi tarihimiz açısından bilmeden de olsa büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa da büyük bir saygısızlık olarak altını çizmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
14 Mayıs seçimleri öncesi 7 Mayıs'ta 2023 Pazar günü saat 16.00'da sembolik değeri olan Atatürk Havalimanı'nda "Yüzyılın Mitingi"ni düzenlemeye hazırlanan AK Parti'nin, Yenikapı Meydanı'yla ilgili girişiminin İBB tarafından engellenme girişimiyle ilgili İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi.
"TÜRKİYE İÇİN BU SEÇİM BÜYÜK ÖNEME SAHİP"
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içerisine kurulan çadırda "Yüzyılın Mitingi"ne ilişkin medya yöneticileriyle bir araya gelen Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs seçimlerinin ülke açısından çok büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.
İSTANBUL'DA MİLYONLUK MİTİNG
Seçimlerin festivalinin mitingler olduğunu anlatan Kabaktepe, İstanbul'da 7 Mayıs'ta bulundukları alanda milyonluk miting hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti.
Kabaktepe, AK Parti olarak seçimlerde yaptıkları büyük mitinglerin büyük çoğunluğunu Avrupa Yakası'nda düzenlediklerini dile getirerek, ilçe seçim kurullarının kararıyla her ilçedeki miting noktalarının belirlendiğini söyledi.
"BİZİM AÇIMIZDAN DA BİR KISITLILIK VAR"
"Yüzyılın Mitingi" için Atatürk Havalimanı'nı tercih etmelerindeki nedenlere değinmek istediğini belirten Kabaktepe, şöyle konuştu:
"Yani malumunuz ilk aklımıza gelen Yenikapı ancak miting hazırlıkları açısından şimdi görüyorsunuz hala çalışmalarımız bitmedi, arkadaşlarımız yaklaşık 4 gündür çalışıyor. Bu tüm partilerimiz için geçerli, yani ayın 6'sında Maltepe'de miting yapacak CHP için de geçerli, o da muhtemelen 3-4 gündür çalışıyor alanda. Yenikapı'da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış, farklı bir olayla karşılaştık. İBB cuma günü akşama kadar oraya bir etkinlik koydu. Yani cumartesi sabah kura çeken saat 10.00'da 12.00'de kullanılıp kullanılacağını bilmiyorum. Bir siyasi partinin orada miting alanını, o festival alanını nasıl düzenleyebileceğinin bir şeyi yok, cevabı yok, biz de pazar günü kullanmak istiyoruz. Bizim açımızdan da bir kısıtlılık var."
"İSTANBUL'DA MİLYONLUK BİR MİTİNGİN HAZIRLIĞI İÇİN EN AZ BİR HAFTA GEREKLİ"
Kabaktepe, bu konuyu bir kaç kez sorduğunu, art niyet aramadan bu soruyu sormak zorunda olduğunu anlatarak, "İstanbul'da milyonluk bir mitingin hazırlığının en az bir hafta gerektirdiğini herkes bilir. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının kendisi de bilir. Türkiye'yi il il geziyor, herhalde 10 dakika önce gideceği miting alanlarının hazırlığı hemen başlamıyor. Bir gün önce, iki gün önce başlıyor. Dolayısıyla yani AK Parti zaten bu tarafta yapıyor, biz hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi böyle bir festivali ya da işte konser etkinliklerini özellikle o alana mı aldınız? Veya hiçbir yer bulamadınız da mı aldınız?" ifadelerini kullandı.
"YENİKAPI'YA ETKİNLİK KOYULMASI BİLMEDEN DE OLSA BÜYÜK NEZAKETSİZLİK"
Kabaktepe, İBB'nin bu sene Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliği geçen sene Topkapı'da yaptığına yönelik bilgi aldığını ancak bunu henüz teyit edemediklerini söyledi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
Bu nedenle iyi niyetini muhafaza edemediğini dile getiren Kabaktepe, "Yani kesinlikle budur, 'bizim mitingimizi sabote etmek için yapılmıştır' demiyorum ama iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bu talihsizlik bilmeden de yapılmış olabilir, fark etmeden de yapılmış olabilir, o kapıyı da açık tutalım, beyan asıldır diyelim. Biz de birtakım doneler veriler elde ettiğimizde paylaşırız." diye konuştu.
"BİLMEDEN DE OLSA BÜYÜK BİR NEZAKETSİZLİK"
Kabaktepe, belediyenin içinde bu konunun konuşulmuş olabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Ama 'bilmeden de yapılmış olabilir' diyelim. Böyle bir ihtimal de var ama öyle bile olsa yani 2023 miting alanının bir gün öncesi gecesine kadar doldurulmuş olması bizim siyasi tarihimiz açısından bilmeden de olsa büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa da büyük bir saygısızlık olarak altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla biz bu alanda miting alanı olarak ilan edildiği için buradaki kurada da bize çıkan saati değerlendirelim diye buraya (Atatürk Havalimanı) aldık."
Kabaktepe, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na inmesi, darbe girişiminin püskürtüldüğü en önemli mekanlardan birisinin de Atatürk Havalimanı olması nedeniyle büyük bir sembolik değeri bulunduğunu söyledi.
"TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ŞİRKETLER KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER ALMALI"
Atatürk Havalimanı'nın Türkiye havacılık sanayinin en önemli bölgelerinden biri olmasının da önemine değinen Kabaktepe, yazılımdan, bilişimden, otonom sistemlerden, uzay teknolojisine kadar her türlü ürünün sergilendiği bir TEKNOFEST'i de burada yapmalarının önemli olduğunu aktardı.
Kabaktepe, TEKNOFEST'in ikinci ve üçüncü gününde metro seferleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığına dair şikayetler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Onu da tetkik ettiriyoruz. Kesin olduğuna inandığımızda da onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Yani hakiki bir arıza mıdır? 'Mış gibi' gösterilmiş bir arıza olup TEKNOFEST'e gelmeyi engellemek midir? Yine bizim öyle bir duyumumuz yok, öyle bir bilgimiz yok ama bu TEKNOFEST'te yaşanan hadisenin aynısının pazar günü mitingde de yaşanabileceği dair kendi arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan da bilgi geliyor. Cumartesi günü CHP'nin mitingi var, pazar günü AK Parti'nin mitingi var. Dolayısıyla tüm toplu ulaşımla ilgili şirketler bu mitinglere gidişi kolaylaştırıcı tedbirler almalı ve alırlar diye düşünüyorum. Yani mesela biz kendi yönettiğimiz dönemlerde İBB'de hafta sonu programlarında böyle kalabalık şeyler olunca saat aralığı açısından hafta içi tarifesi uygulardık."
Bu arada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" öncesinde hazırlıklar devam ederken, miting için sahne kurulduğu görüldü.
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
AK Parti öncülüğünde Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye ve dünyaya dev mesajların verileceği tarihi İstanbul mitingi 7 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı
A-04 ve A-31 Minibüsleri
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