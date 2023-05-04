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Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine giden yolda neler yaşandı? 2009 yılındaki rapor yine gündemde! Onur Öymen anlattı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesine giden yolda neler yaşandı? 2009 yılındaki rapor yine gündemde! Onur Öymen anlattı...

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in yıllar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl bir kumpas sonucu geçtiğine yönelik yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Öymen 2009 yılında İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı raporda Türkiye için 3 senaryonun olduğu ve bunlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesi olduğunun altını çizmişti. Öymen ayrıca "Kılıçdaroğlu'na da bunu anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar diye. Onlar için de sürpriz değil. Kılıçdaroğlu bir şey demedi, dinledi." ifadelerini kullanmıştı. İşte hazırlanan kaset kumpası ve ABD'nin Türk siyasetine müdahalesinin detayları...

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili anlattıkları yeniden gündeme geldi.

3 SENARYO VAR! BİRİSİ KILIÇDAROĞLU

Öymen, İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü tarafından 2009'da hazırlanan bir raporda, 3 senaryodan bahsedildiğini, bu senaryolardan birinin de Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi olduğunu söylemişti.

Yıllar önce CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun nasıl göreve geldiğini ifşa eden Öymen, Türkiye ve Orta Doğu hakkında araştırma ve değerlendirmeler yayınlayan Silk Road Enstitüsü'nün kendisine rapor sunduğunu açıklamıştı.

DERİN DEVLET KONTROLÜNDE

Raporu sunan Enstitü'nün ABD'deki derin devletin kontrolünde olan John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalıştığı biliniyor.

Öymen, "Wikileaks belgelerinden önce şunu anlatayım size Silk Road diye bir Enstitü var İsveç'te. Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında yazılar yazıyor değerlendirmeler yapıyor, ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalışıyorlar. Şimdi yöneticileri geldi beni ziyaret etti, "Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik" dedileri. Rapor Türkiye ile ilgili muhtemele senaryolar, 60-70 sayfalık bir rapor. 3 tane senaryo var başlıca." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE İLK VE İKİNCİ SENARYO

Rapordaki üç senaryoyu tek tek açıklayan Öymen, "Bir tanesi Türkiye Batı'dan tamamen kopar bir İslam devleti olur, tamamen Orta Doğu'nun din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, uzun uzun anlatıyor. Onun vereceği olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur, bunu anlatıyor. Tabi o da çok kötü olur." demişti.

KILIÇDAROĞLU' CHP'NİN BAŞINA NASIL GEÇTİ?

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini ifşa eden Öymen, "Üçüncü senaryo, Türkiye'de iç politikada önemli değişiklikler olur. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Kılıçdaroğlu, partinin politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir. Ben bunu göreve geldiğinde Kılıçdaroğlu'na da okudum, Baykal'a da okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım sizin için böyle böyle diyorlar haberiniz var mı? diye. Bu onlar için de bir sürpriz değil. Kılıçdaroğlu dinledi fazla bir yorum yapmadı. Bu olaylardan sonra Baykal'ın olayı oldu, Baykal'ın istifasından 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı." diyerek olayın uluslararası bir müdahale ile gerçekletiğini adeta itiraf etmişti.

DERİN ABD'NİN CHP'YE MÜDAHALESİ

Bilindiği gibi Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var. Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı. Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi

Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

"CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.

FETÖ VE DHKP-C'Lİ İSİMLERİ ADAY GÖSTERDİ

CHP'nin başına geçtikten sonra partiyi dizayn çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu birçok FETÖ iltisaklı ve DHKP-C destekçisini partiye yerleştirmiş seçimlerde terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak yapmıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın İzmir'de 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.

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