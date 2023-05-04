Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Ordu’da önemli açıklamalar! CHP’ye açık açık sordu: HDP ile Meclis’te ne konuştun?

"CHP VE HDP MECLİS'TE NE KONUŞTU?"

Karadeniz'in bu güzel şehri olmanın yanında Türkiye Yüzyılı hayalimizi birlikte gerçekleştireceğiz yol arkadaşımızdır. Biz ilerlerken birileri de Türkiye'nin kuyusunu kazmanın peşinde. Talimatı veren Kandil. Kandil'e dönüp Selo'sundan Apo'su hapistekileri çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist. Onu çıkaracakmış. söylsene Bay Bay Kemal, "Meclis'te HDP ile ne konuştun"

Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istedikleri kullanmaları için örgüte teslim edeceğiz diyorlar. "Suriye'deki askerlerimizi çekip oraya rahatça saldırabilmeniz için size bırakacağız" diyorlar. HDP mensuplarının örgütün parmak işareti ile selamlıyorlar.

Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına ne yazık ki elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlardır. Bu manzaradan bizim kadar CHP'li kardeşlerimin de utandığına inanıyorum.