AK Parti'den sosyal medyayı sallayan reklam filmi! Beğeni yağdı! "Bakın biz kimiz biz hayal edenleriz"
Türkiye artık seçimler için son viraja girerken partiler de miting ve reklam filmi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti son dönemde yaptığı özgün tanıtımlarla dikkat çekerken yeni reklam filmine sosyal medyada beğeni yağdı. Türkiye'nin yerli gurur projelerinin yer verildiği tanıtımda "Bakın biz kimiz, Biz hayal edenleriz! Biz gerçekleştiririz, Çünkü inanıyoruz" sözlerin içeren BTS Jungkook'un Dreamers şarkısı görüntülere eşlik etti. İşte detaylar...
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.
Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleriyle izleyenlerin beğenisi kazanan AK Parti yine çok başarılı bir çalışmaya daha imza attı.
GURUR PROJELERİ SERGİLENDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı reklam filminde son dönemde açılışı yapılan projelere ve Başkan Erdoğan'ın görüntülerine yer verilirken BTS Jungkook'un Dreamers şarkısı da bu görüntülere eşlik etti.
Görüntülerde TCG Anadolu'dan SİHA'lara, Kızılelma'dan çok sayıda gurur projesine farklı anlarda yer verildi.
İşte reklam filminde yer alan şarkının çevirisi:
Bakın biz kimiz
Biz hayal edenleriz
Biz gerçekleştiririz
Çünkü inanıyoruz
Bakın biz kimiz
Biz hayal edenleriz
Biz gerçekleştiririz
Çünkü biz anlarız
İşte o tutkuyu koruyanlara
Saygı duy
İşte hayal edebilenlere
Saygı duy
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