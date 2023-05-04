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AK Parti'den sosyal medyayı sallayan reklam filmi! Beğeni yağdı! "Bakın biz kimiz biz hayal edenleriz"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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AK Parti’den sosyal medyayı sallayan reklam filmi! Beğeni yağdı! Bakın biz kimiz biz hayal edenleriz

Türkiye artık seçimler için son viraja girerken partiler de miting ve reklam filmi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti son dönemde yaptığı özgün tanıtımlarla dikkat çekerken yeni reklam filmine sosyal medyada beğeni yağdı. Türkiye'nin yerli gurur projelerinin yer verildiği tanıtımda "Bakın biz kimiz, Biz hayal edenleriz! Biz gerçekleştiririz, Çünkü inanıyoruz" sözlerin içeren BTS Jungkook'un Dreamers şarkısı görüntülere eşlik etti. İşte detaylar...

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleriyle izleyenlerin beğenisi kazanan AK Parti yine çok başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

GURUR PROJELERİ SERGİLENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı reklam filminde son dönemde açılışı yapılan projelere ve Başkan Erdoğan'ın görüntülerine yer verilirken BTS Jungkook'un Dreamers şarkısı da bu görüntülere eşlik etti.

Görüntülerde TCG Anadolu'dan SİHA'lara, Kızılelma'dan çok sayıda gurur projesine farklı anlarda yer verildi.

İşte reklam filminde yer alan şarkının çevirisi:

Bakın biz kimiz

Biz hayal edenleriz

Biz gerçekleştiririz

Çünkü inanıyoruz

Bakın biz kimiz

Biz hayal edenleriz

Biz gerçekleştiririz

Çünkü biz anlarız

İşte o tutkuyu koruyanlara

Saygı duy

İşte hayal edebilenlere

Saygı duy

Bakın biz kimiz biz hayal edenleriz "BAKIN BİZ KİMİZ BİZ HAYAL EDENLERİZ"

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