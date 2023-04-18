AK Parti'den seçimler için yeni reklam filmi: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur
Seçimlere artık sayılı günler kala partilerin seçimlere yönelik reklam filmleri de yayınlanmaya devam ediyor. AK Parti de "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı videonun ardından "Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye’nin partisi. Doğrusu AK Parti" yeni reklam filmini paylaştı. İşte AK Parti'nin seçim için yeni reklam filmi...
Türkiye'de seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken partilerin seçimlere yönelik reklam filmleri de yayınlanmaya başladı.
YENİ REKLAM FİLMİ: AK PARTİ TÜRKİYE'NİN PARTİSİ
AK Parti de sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı videonun ardından "Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur, kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti" yeni reklam filmini paylaştı.
"BAĞIMSIZLIK İÇİN DÜNYALARI YERİNDEN OYNATIRIZ"
Reklam filminde şu ifadeler yer aldı:
Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur birlikte kurtardığımız da. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız ama iş bağımsızlığımıza gelince dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz.
DAMARIMIZA BASILIRSA...
Bazen bir adımla geriliriz, iş yardımlaşmaya gelince bastığımız yeri titretiriz. Biz Türkiyeyiz. Bakarsan bağ olur ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyaz kadar keskinizdir.
KIRMIZININ YANINA BEYAZ GELİNCE...
Biz kimselere benzemeyiz. Sarının yanına lacivert mi gelecek kırmızı mı gelecek diye didişiriz ama kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti.
ADAY BROŞÜRLERİ HAZIRLANDI
Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi. AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.
Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.
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