AK Parti’den seçimler için yeni reklam filmi: Kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur

DAMARIMIZA BASILIRSA...

Bazen bir adımla geriliriz, iş yardımlaşmaya gelince bastığımız yeri titretiriz. Biz Türkiyeyiz. Bakarsan bağ olur ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyaz kadar keskinizdir.

KIRMIZININ YANINA BEYAZ GELİNCE...

Biz kimselere benzemeyiz. Sarının yanına lacivert mi gelecek kırmızı mı gelecek diye didişiriz ama kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur kenetleniriz. AK Parti Türkiye'nin partisi. Doğrusu AK Parti.