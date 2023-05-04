Ekrem İmamoğlu Adıyaman'da terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’a selam çaktı: Onun adaletini diliyoruz
14 Mayıs Genel Seçimleri’ne sayı günler kalırken, İstanbullu vatandaşlara hizmet etmek yerine, Adıyaman’da gerçekleşen mitingde konuşma yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteğinin nidalarını attı. Miting sırasında ortaklarına selam yollayan İmamoğlu, Selahattin Demirtaş posteri taşıyan bir HDP’liye “Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Onun adaletini diliyoruz” dedi.
Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde tarihinin en önemli kararlarından birini verecek. Seçimlerde artık son sürece gelinirken, Türkiye tarihinin en kirli siyasi pazarlıklarına şahit oluyor.
Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile koalisyon içinde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal açıklamaları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
İstanbullu vatandaşların sorunlarını göz ardı edip, eşi ile birlikte Adıyaman'da mitinge katılan İmamoğlu, Selahattin Demirtaş posteri taşıyan bir HDP'liye, "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum." ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK NİDALARINA İYİ PARTİ SESSİZ KALIYOR!
HDP son olarak açık açık 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti. Bu destek ilanı sonrasında ise özellikle kendisini milliyetçi olarak tanımlayan İYİ Parti cephesinden hiç ses çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.
İBB VE ABB'NİN BAŞI BOŞ!
Öte yandan CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bazı illerdeki mitinglere yanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da alarak gidiyor. İmamoğlu'nun Adıyaman'daki konuşmasında ise dikkat çeken bir sahne yaşandı.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DEFALARCA SELAM SÖYLEDİM"
HDP'lilerin doğu ve güneydoğu illerindeki Kılıçdaroğlu mitinglerindeki yoğunluğu göze çarparken bu kez Adıyaman'da bir HDP'linin Selahattin Demirtaş posteriyle en ön sıralarda yer aldığı görüntülendi. Demirtaş posterine kayıtsız kalamayan Ekrem İmamoğlu, terör destekçiliği nedeniyle cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı'na selam gönderdi.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN ADALET DİLİYORUZ"
İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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