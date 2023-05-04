Ekrem İmamoğlu Adıyaman’da terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’a selam çaktı: Onun adaletini diliyoruz

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN ADALET DİLİYORUZ"

İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.